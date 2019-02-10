Как утеплить дом: полезные советы

Грамотно утепленный дом сохраняет до 70% тепла. Эксперты посчитали, если многоэтажку еще и оборудовать счетчиком, то за отопительный сезон можно сэкономить до 400 тысяч гривен.

Средняя украинская семья после еды больше всего денег тратит на коммунальные услуги. А зимой, конечно, – самые высокие суммы за отопление.

Читайте также: Смарт–счетчики: как экономить на электропотреблении

Чтобы вы не тратили деньги зря, надо обратить внимание: холодно ли в квартире, когда батареи теплые. Если ваш ответ "да", значит причина в недостаточном утеплении дома.

Почему из квартиры "убегает" тепло

Эксперты подсчитали:

Больше всего тепла убегает через неутепленные стены – 30%. На втором месте – окна, из–за них помещение может потерять 20% тепла. Остальные – через крышу, двери и пол.



Без грамотного утепления тепло "убегает" из квартиры

Как полноценно утеплить дом

Самый простой способ удержать тепло – не дать ему покинуть помещения:

• Начать стоит с наружного утепления стен пенопластом или более дорогой минеральной ватой. Утеплять надо весь фасад. Специалисты уверяют, что от "лоскутного" утепления больше вреда чем пользы.

• Следующий шаг – утеплить окна. Лучше – заменить старые окна стеклопакетами. Это увеличит температуру в квартире минимум на 2 градуса.

Читайте также: Индивидуальное или централизованное: какое отопление предпочитают застройщики

• Холод может поступать через щели подоконника. Их хорошо блокировать силиконом или другим герметиком.

• При необходимости замените старые чугунные батареи энергоэффективными радиаторами.

Утепление пенопластом и утепление минеральной ватой

Простые и быстрые способы утепления

• Старые окна утеплите паролоном и термосберегающей пленкой.

• Не закрывайте радиаторы шторами или декоративными решетками.

Читайте также: Уменьшение нормы потребления газа без счетчика: почему не все так просто и что делать украинцам

• Сделайте своими руками тепловой экран. Между батареей и стеной прикрепите специальную фольгу. Эта простая технология повысит температуру в квартире на 1-2 градуса.



Тепловой экран

Помните, грамотное утепление создает эффект термоса, сохраняя в доме прохладу летом, а зимой – тепло.

Как не переплачивать за централизованное отопление?

При морозах в квартире – холодно, а при плюсовой температуре – приходится открывать окна, чтобы не задохнуться. Всем, у кого централизованное отопление, приходится платить за лишние киловатты. Что же делать:



1. Для изменения температуры нужно коллективное обращение жителей, которое формируется на общем собрании. В свою очередь, балансодержатель дома обращается в КП. Чтобы вернуть изменения назад, стоит пройти такой же путь.



2. Есть еще один способ – установить терморегуляторы на батареях. И если уменьшить температуру таким образом легко, то сделать ее выше чем в центральной котельной – не удастся. С помощью индивидуального теплового пункта подача теплоносителя увеличивается или уменьшается в соответствии с замеров температуры окружающей среды.



3. Следует не экономить на котлах и трубах. Тем более, что государство готово большую часть расходов брать на себя. В Украине действует программа "Теплые кредиты". Банки, принимающие в ней участие, дают займы людям на покупку энергосберегающих материалов. При этом государство компенсирует 20 – 35% стоимости.



4. Эксперты говорят, что все же стоит начинать с утепления: тогда и тепло будет, и переплаты удастся избежать.