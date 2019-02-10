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      Как утеплить дом: полезные советы

      Інститут просвіти 83 Читати новину українською

      Грамотно утепленный дом сохраняет до 70% тепла. Эксперты посчитали, если многоэтажку еще и оборудовать счетчиком, то за отопительный сезон можно сэкономить до 400 тысяч гривен.

      Средняя украинская семья после еды больше всего денег тратит на коммунальные услуги. А зимой, конечно, – самые высокие суммы за отопление.

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      Чтобы вы не тратили деньги зря, надо обратить внимание: холодно ли в квартире, когда батареи теплые. Если ваш ответ "да", значит причина в недостаточном утеплении дома.

      Почему из квартиры "убегает" тепло

      Эксперты подсчитали:

      1. Больше всего тепла убегает через неутепленные стены – 30%.
      2. На втором месте – окна, из–за них помещение может потерять 20% тепла.
      3. Остальные – через крышу, двери и пол.

      як утеплити дім
      Без грамотного утепления тепло "убегает" из квартиры

      Как полноценно утеплить дом

      Самый простой способ удержать тепло – не дать ему покинуть помещения:

      • Начать стоит с наружного утепления стен пенопластом или более дорогой минеральной ватой. Утеплять надо весь фасад. Специалисты уверяют, что от "лоскутного" утепления больше вреда чем пользы.

      • Следующий шаг – утеплить окна. Лучше – заменить старые окна стеклопакетами. Это увеличит температуру в квартире минимум на 2 градуса.

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      • Холод может поступать через щели подоконника. Их хорошо блокировать силиконом или другим герметиком.

      • При необходимости замените старые чугунные батареи энергоэффективными радиаторами.

      Утепление пенопластом и утепление минеральной ватой

      Простые и быстрые способы утепления

      • Старые окна утеплите паролоном и термосберегающей пленкой.

      Не закрывайте радиаторы шторами или декоративными решетками.

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      • Сделайте своими руками тепловой экран. Между батареей и стеной прикрепите специальную фольгу. Эта простая технология повысит температуру в квартире на 1-2 градуса.

      утеплення будинку
      Тепловой экран

      Помните, грамотное утепление создает эффект термоса, сохраняя в доме прохладу летом, а зимой – тепло.

      Как не переплачивать за централизованное отопление?
      При морозах в квартире – холодно, а при плюсовой температуре – приходится открывать окна, чтобы не задохнуться. Всем, у кого централизованное отопление, приходится платить за лишние киловатты. Что же делать:

      1. Для изменения температуры нужно коллективное обращение жителей, которое формируется на общем собрании. В свою очередь, балансодержатель дома обращается в КП. Чтобы вернуть изменения назад, стоит пройти такой же путь.

      2. Есть еще один способ – установить терморегуляторы на батареях. И если уменьшить температуру таким образом легко, то сделать ее выше чем в центральной котельной – не удастся. С помощью индивидуального теплового пункта подача теплоносителя увеличивается или уменьшается в соответствии с замеров температуры окружающей среды.

      3. Следует не экономить на котлах и трубах. Тем более, что государство готово большую часть расходов брать на себя. В Украине действует программа "Теплые кредиты". Банки, принимающие в ней участие, дают займы людям на покупку энергосберегающих материалов. При этом государство компенсирует 20 – 35% стоимости.

      4. Эксперты говорят, что все же стоит начинать с утепления: тогда и тепло будет, и переплаты удастся избежать.

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      Теги: Отопительный сезон Інститут просвіти Новости недвижимости Электроэнергия Энергетика
      Источник: 24 канал
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