Як утеплити будинок: корисні поради
Грамотно утеплений будинок зберігає до 70% тепла. Експерти порахували, якщо багатоповерхівку ще й обладнати лічильником, то за опалювальний сезон можна заощадити до 400 тисяч гривень.
Середня українська родина після їжі найбільше грошей витрачає на комунальні послуги. А взимку, звісно, – найвищі суми за опалення.
Читайте також: Смарт-лічильники: як економити на електроспоживанні
Аби ви не витрачали гроші дарма, треба звернути увагу: чи холодно в квартирі, коли батареї теплі. Якщо ваша відповідь "так", значить причина у недостатньому утепленні помешкання.
Чому з квартири "тікає" тепло
Експерти порахували:
- Найбільше тепла втікає через неутеплені стіни – 30 %.
- На другом місці – вікна, через них з помешкання може втратити 20 % тепла.
- Решта – через дах, двері та підлогу.
Без грамотного утеплення тепло "тікає" із квартири
Як повноцінно утеплити будинок
Найпростіший спосіб утримати тепло – не дати йому покинути приміщення:
• Розпочати варто із зовнішнього утеплення стін пінопластом або дорожчою мінеральною ватою. Утеплювати треба весь фасад. Фахівці переконують, що від "клаптикових" утеплювань більше шкоди ніж користі.
• Наступний крок – утеплити вікна. Найкраще –замінити старі вікна на склопакети. Це збільшить температуру в квартирі, щонайменше, на 2 градуси.
Читайте також: Індивідуальне чи централізоване: якому опаленню віддають перевагу забудовники
• Холод може надходити через щілини підвіконня. Їх добре блокувати силіконом або іншим герметиком.
• За потреби змініть старі чавуння батареї на енергоефективніші радіатори.
Утеплення пінопластом та Утеплення мінеральною ватою
Прості та швидкі способи утеплення
• Старі вікна утепліть паролоном і термозберігаючою плівкою.
• Не закривайте радіатори шторами чи декоративними гратами.
Читайте також: Зменшення норми споживання газу без лічильника: чому не все так просто і що робити українцям
• Зробіть своїми руками тепловий екран. Між батареєю і стіною прикріпіть спеціальну фольгу. Ця проста технологія підвищить температуру в квартирі на 1-2 градуси.
Тепловий екран
Пам'ятайте, грамотне утеплення створює ефект термосу, збергіаючи в домі прохолоду влітку, а взимку – тепло.
Як не переплачувати за централізоване опалення?При морозах в квартирі – холодно, а при плюсовій температурі – доводиться відкривати вікна, аби не задихнутися. Усім, у кого централізоване опалення, доводиться платити за зайві кіловати. Що ж робити:
1. Для зміни температури потрібне колективне звернення мешканців, що формується на загальних зборах. В свою чергу, балансоутримувач будинку звертається в КП. Щоб повернути зміну назад, варто пройти такий же шлях.
2. Є ще один спосіб – встановити терморегулятори на батареях. І якщо зменшити температуру у такий спосіб легко, то зробити її вищою аніж у центральній котельні – не вдасться. За допомогою індивідуального теплового пункту подача теплоносія збільшується або зменшується відповідно до замірів температури навколишнього середовища.
3. Варто не економити на котлах і трубах. Тим більше, що держава готова більшу частину витрат брати на себе. В Україні діє програма "Теплі кредити". Банки, які беруть у ній участь, дають позики людям на купівлю енергозберігаючих матеріалів. При цьому держава компенсує 20 – 35 % вартості.
4. Експерти кажуть, що все ж варто починати з утеплення: тоді і тепло буде, і переплати вдасться уникнути.