Як утеплити будинок: корисні поради

Грамотно утеплений будинок зберігає до 70% тепла. Експерти порахували, якщо багатоповерхівку ще й обладнати лічильником, то за опалювальний сезон можна заощадити до 400 тисяч гривень.

Середня українська родина після їжі найбільше грошей витрачає на комунальні послуги. А взимку, звісно, – найвищі суми за опалення.

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Аби ви не витрачали гроші дарма, треба звернути увагу: чи холодно в квартирі, коли батареї теплі. Якщо ваша відповідь "так", значить причина у недостатньому утепленні помешкання.

Чому з квартири "тікає" тепло

Експерти порахували:

Найбільше тепла втікає через неутеплені стіни – 30 %. На другом місці – вікна, через них з помешкання може втратити 20 % тепла. Решта – через дах, двері та підлогу.



Без грамотного утеплення тепло "тікає" із квартири

Як повноцінно утеплити будинок

Найпростіший спосіб утримати тепло – не дати йому покинути приміщення:

• Розпочати варто із зовнішнього утеплення стін пінопластом або дорожчою мінеральною ватою. Утеплювати треба весь фасад. Фахівці переконують, що від "клаптикових" утеплювань більше шкоди ніж користі.

• Наступний крок – утеплити вікна. Найкраще –замінити старі вікна на склопакети. Це збільшить температуру в квартирі, щонайменше, на 2 градуси.

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• Холод може надходити через щілини підвіконня. Їх добре блокувати силіконом або іншим герметиком.

• За потреби змініть старі чавуння батареї на енергоефективніші радіатори.

Утеплення пінопластом та Утеплення мінеральною ватою

Прості та швидкі способи утеплення

• Старі вікна утепліть паролоном і термозберігаючою плівкою.

• Не закривайте радіатори шторами чи декоративними гратами.

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• Зробіть своїми руками тепловий екран. Між батареєю і стіною прикріпіть спеціальну фольгу. Ця проста технологія підвищить температуру в квартирі на 1-2 градуси.



Тепловий екран

Пам'ятайте, грамотне утеплення створює ефект термосу, збергіаючи в домі прохолоду влітку, а взимку – тепло.

Як не переплачувати за централізоване опалення?При морозах в квартирі – холодно, а при плюсовій температурі – доводиться відкривати вікна, аби не задихнутися. Усім, у кого централізоване опалення, доводиться платити за зайві кіловати. Що ж робити:



1. Для зміни температури потрібне колективне звернення мешканців, що формується на загальних зборах. В свою чергу, балансоутримувач будинку звертається в КП. Щоб повернути зміну назад, варто пройти такий же шлях.



2. Є ще один спосіб – встановити терморегулятори на батареях. І якщо зменшити температуру у такий спосіб легко, то зробити її вищою аніж у центральній котельні – не вдасться. За допомогою індивідуального теплового пункту подача теплоносія збільшується або зменшується відповідно до замірів температури навколишнього середовища.



3. Варто не економити на котлах і трубах. Тим більше, що держава готова більшу частину витрат брати на себе. В Україні діє програма "Теплі кредити". Банки, які беруть у ній участь, дають позики людям на купівлю енергозберігаючих матеріалів. При цьому держава компенсує 20 – 35 % вартості.



4. Експерти кажуть, що все ж варто починати з утеплення: тоді і тепло буде, і переплати вдасться уникнути.