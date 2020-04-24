15:43
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как увеличится зарплата медработников в условиях карантина: цифры

      - Читати новину українською

      Медработники во время пандемии коронавируса больше, чем остальные подвергают себя опасности, не говоря о дополнительной нагрузке в течение рабочего дня. В таких условиях государство обещает две вещи: средства индивидуальной защиты и повышение оплаты труда на время пандемии.

      Оплата труда медицинских работников в условиях карантина из-за пандемии коронавируса должна увеличиться на 300%. Такие данные сообщили в "Слово и Дело".

      Интересно Сколько украинцев приходится на одну "скорую", одну больничную койку и одного врача: шокирующие данные

      Врачам, которые непосредственно заняты ликвидацией эпидемии и лечением больных COVID-19, минимальная доплата составит 11 478 гривен при должностном окладе 3 826 гривен.


      Минимальная доплата врачам / Скриншот из видео

      Надбавку в размере 200% к зарплате или же 7 652 гривны получат врачи, которые заняты на других работах по ликвидации эпидемии коронавируса.


      Прибавка для медиков / Скриншот из видео

      Медсестрам и экстренным медицинским техникам на передовой борьбы с вирусом должны доплатить 9 711 гривен, при должностном окладе 3 237 гривен.


      Прибавка для других медработников / Скриншот из видео

      Если же медики привлечены к другим работам по ликвидации эпидемии – сумма составит 6 474 гривны доплаты. Младшие медсестры, медрегистраторы, сестры-хозяйки, водители дополнительно будут получать 8 010 гривен ежемесячно. Тем, кто борется с COVID-19 – 5 340 гривен.


      Дополнительная надбавка для тех, кто привлечен к борьбе с коронавирусом / Скриншот из видео

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      сегодня , 15:20 Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      сегодня , 13:30 Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      Олена Трибушна