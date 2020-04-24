Как увеличится зарплата медработников в условиях карантина: цифры
Медработники во время пандемии коронавируса больше, чем остальные подвергают себя опасности, не говоря о дополнительной нагрузке в течение рабочего дня. В таких условиях государство обещает две вещи: средства индивидуальной защиты и повышение оплаты труда на время пандемии.
Оплата труда медицинских работников в условиях карантина из-за пандемии коронавируса должна увеличиться на 300%. Такие данные сообщили в "Слово и Дело".
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Врачам, которые непосредственно заняты ликвидацией эпидемии и лечением больных COVID-19, минимальная доплата составит 11 478 гривен при должностном окладе 3 826 гривен.
Минимальная доплата врачам / Скриншот из видео
Надбавку в размере 200% к зарплате или же 7 652 гривны получат врачи, которые заняты на других работах по ликвидации эпидемии коронавируса.
Прибавка для медиков / Скриншот из видео
Медсестрам и экстренным медицинским техникам на передовой борьбы с вирусом должны доплатить 9 711 гривен, при должностном окладе 3 237 гривен.
Прибавка для других медработников / Скриншот из видео
Если же медики привлечены к другим работам по ликвидации эпидемии – сумма составит 6 474 гривны доплаты. Младшие медсестры, медрегистраторы, сестры-хозяйки, водители дополнительно будут получать 8 010 гривен ежемесячно. Тем, кто борется с COVID-19 – 5 340 гривен.
Дополнительная надбавка для тех, кто привлечен к борьбе с коронавирусом / Скриншот из видео
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