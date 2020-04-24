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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як збільшиться зарплата медпрацівників в умовах карантину: цифри

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      Медпрацівники під час пандемії коронавірусу більше, ніж інші наражають себе на небезпеку, не кажучи про додаткове навантаження протягом робочого дня. В таких умовах держава обіцяє дві речі: засоби індивідуального захисту і підвищення оплати праці на час пандемії.

      Оплата праці медичних працівників в умовах карантину через пандемію коронавірусу повинна збільшитись на 300%. Такі дані повідомили у "Слово і Діло".

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      Лікарям, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемії та лікуванням хворих на COVID-19, мінімальна доплата становитиме 11 478 гривень при посадовому окладі 3 826 гривень.


      Мінімальна доплата лікарям / Скриншот з відео

      Надбавку у розмірі 200% до зарплати або ж 7 652 гривні отримають лікарі, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемії коронавірусу.


      Надбавка для медиків / Скриншот з відео

      Медсестрам та екстреним медичним технікам на передовій боротьби з вірусом повинні доплатити 9 711 гривень, при посадовому окладі 3 237 гривень.


      Надбавка для інших медпрацівників / Скриншот з відео

      Якщо ж медики залучені до інших робіт з ліквідації епідемії – сума складатиме 6 474 гривень доплати. Молодші медсестри, медреєстратори, сестри-господині, водії додатково отримуватимуть 8 010 гривень щомісяця. Тим, хто бореться із COVID-19 – 5 340 гривень.


      Додаткова надбавка для тих, хто залучений в боротьбі з коронавірусом / Скриншот з відео

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Зарплата
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