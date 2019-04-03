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      Как в Алжире люди празднуют отставку президента после 20-летнего правления: фото

      37 Читати новину українською
      Люди празднуют отставку президента Алжира
      Люди празднуют отставку президента Алжира / Getty Images

      После 20-летнего управления страной и протестов, которые начались еще в 2018 году, президент Алжира Абделазиз Бутефлика объявил об отставке. Граждане страны этой вести очень обрадовались и массово вышли на улицы, чтобы отпраздновать выполнение их требования.

      Срок полномочий 82-летнего Бутефлики на посту президента истекает 28 апреля 2019 года.

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      Что предшествовало решению Бутефлики и откуда столько радости:

      • 10 февраля 2019 года Бутефлика объявил о намерении участвовать в президентских выборах.
      • 1 марта 2019 года тысячи людей вышли на протесты именно из-за объявления действующего президента Бутефлики своего намерения в пятый раз баллотироваться на эту должность. Вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
      • 8 марта 2019 года в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие более миллиона человек.


      Люди празднуют отставку президента Алжира
      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира


      Люди празднуют отставку президента Алжира

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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