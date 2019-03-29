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      В Венесуэле запретили Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет

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      В Венесуэле запретили Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет
      В Венесуэле запретили Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет / Die Kwêvoël

      Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет. Зато Европейский Союз называет это решение незаконным, а сам Гуайдо подчеркнул, что продолжит кампанию, которая направлена против режима Мадуро.

      Генеральный контролер Венесуэлы Элвис Аморозо заявил, что личные финансовые отчеты Гуайдо содержали несоответствия, передает BBC.

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      В столице Венесуэлы Каракасе отметили, что это решение относительно господина Гуайдо вступит в силу, если он решит поставить себя на переизбрание в конце своего текущего срока в Национальной ассамблее.

      Сам Гуайдо это заявление опровергает и говорит, что "так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его председателя".

      К тому же, представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что "Европейский Союз решительно осуждает незаконное решение Генерального контролера Венесуэлы запретить Хуану Гуайдо занимать государственную должность в течение 15 лет".
      Такое политическое решение без учета надлежащего процесса является еще одной демонстрацией произвольного характера судебных процедур в стране,
      – сказала госпожа Могерини.

      Что известно о Гуайдо?
      35-летний Хуано Гуйадо объявил себя временным конституционным президентом до проведения законных выборов. Гуайдо выступает против Николаса Мадуро, который за шесть лет правления на посту президента, завел страну в глубокий экономический кризис. На поддержку Гуайдо на улицы венесуэльской столицы вышли тысячи жителей. А более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки, признали его президентом.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Венесуэла
      Источник: 24 канал
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