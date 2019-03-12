Парламент Венесуэлы ввел в стране чрезвычайное положение
Национальная ассамблея Венесуэлы – парламент страны – объявила в понедельник, 11 марта, режим чрезвычайного положения в Республике. Поводом стало обращение лидера ассамблеи Хуана Гуайдо, который одновременно является лидером оппозиции к режиму Мадуро. А причина – катастрофическое состояние в стране, которая уже почти неделю без электроэнергии.
Режим чрезвычайного положения, согласно решению парламента, введен на всей территории страны. Об этом сообщили УНН.
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Напомним, ранее 24 канал писал, что временный президент Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент объявить чрезвычайное положение в стране. Он настаивает на том, чтобы это было сделано в понедельник, 11 марта – и оппозиционный к режиму Николаса Мадуро парламент поддержал своего лидера.
Гуайдо просил ввести режим чрезвычайное положение на 30 дней – в связи с катастрофической ситуацией с электроснабжением в стране и чтобы получить международную помощь для восстановления энергосистем. Тем временем военные, которые поддержівают Мадуро, заявили, что держат под контролем главные энергетические объекты страны.
Что происходит в Венесуэле?
Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.
Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.
В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны. Электроснабжение на 70% страны до сих пор не восстановлено.
Почему парламент против Мадуро?
За шесть лет правления Николас Мадуро на посту президента завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.
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