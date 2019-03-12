У Венесуелі запровадили надзвичайний стан: парламент підтримав подання Гуайдо

Національна асамблея Венесуели – парламент країни – оголосила в понеділок, 11 березня, режим надзвичайного стану в Республіці. Приводом стало звернення лідера асамблеї Хуана Гуайдо, який водночас є лідером опозиції до режиму Мадуро. А причиною – катастрофічний стан у країні, яка вже майже тиждень без електроенергії.

Режим надзвичайного стану, згідно з рішенням парламенту, впроваджено на всій території країни. Про це повідомили УНН.

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Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент оголосити надзвичайний стан в країні. Він наполягає на тому, щоб це було зроблено у понеділок, 11 березня – і опозиційний до режиму Ніколаса Мадуро парламент підтримав свого лідера.

Гуайдо просив запровадити режим надзвичайного стану на 30 днів – у зв'язку з катастрофічною ситуацію з електропостачанням в країні і щоб отримати міжнародну допомогу для відновлення енергосистем. Тим часом військові, які підтримають Мадуро, заявили, що тримають під контролем головні енергетичні об'єкти країни.

Що відбувається у Венесуелі?

Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.

Національна асамблея Венесуели проголосила Хуана Гуайдо, керівника парламенту, тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки.

У 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики ввечері у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни. Електропостачання на 70% країни досі не відновлено.

Чому парламент проти Мадуро?

За шість років правління Ніколас Мадуро на посаді президента завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.