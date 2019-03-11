Армія взяла під охорону енергосистему Венесуели: Гуайдо вимагає запровадити надзвичайний стан

Під охорону взято стратегічні об'єкти системи енергопостачання країни, а за лініями електропередач ведеться повітряне спостереження.

Міністр оборони Боліваріанської Республіки Володимир Падріні Лопес заявив про це у неділю в ефірі державного телебачення країни.

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Ми тверді в нашому намірі стабілізувати національну енергосистему і запобігти будь-якій можливій атаці,

– сказав він.

Раніше Ніколас Мадуро доручив міністерству оборони забезпечити охорону системи енергопостачання на тлі найбільшого в історії країни відключення електрики.

Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан в країні. Він наполягає на тому, щоб це було зроблено у понеділок.

Додамо, що у Венесуелі 11 березня оголошено додатковим вихідним через пробеми з електрикою.

Яка ситуація з електроенергією у Венесуелі? У четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрика відсутня практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам'яті відключення електроенергії в місті.

У п'ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте вже в суботу знову різко погіршилася після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованій на околиці столиці. У неділю ввечері електроенергія почала поступово повертатися в Каракас: працює значна частина системи вуличного освітлення, світло з'явилося в деяких будинках.

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.



Національна асамблея Венесуели проголосила Хуана Гуайдо, керівника парламенту, тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки.



За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.