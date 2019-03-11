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      Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы: Гуайдо требует ввести чрезвычайное положение

      8 Читати новину українською
      Каракас без света
      Каракас без света / Фото из открытых источников

      Под охрану взяты стратегические объекты системы энергоснабжения страны, а за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение.

      Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрини Лопес заявил об этом в воскресенье в эфире государственного телевидения страны.

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      Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможной атаки,
      – сказал он.

      Ранее Николас Мадуро поручил министерству обороны обеспечить охрану системы энергоснабжения на фоне крупнейшего в истории страны отключения электричества.

      Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в стране. Он настаивает на том, чтобы это было сделано в понедельник.

      Добавим, что в Венесуэле 11 марта введен дополнительным выходным из-за отключения электричества.

      Какова ситуация с электроэнергией в Венесуэле? В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.

      В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако уже в субботу снова резко ухудшилась после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы. В воскресенье вечером электроэнергия начала постепенно возвращаться в Каракас: работает значительная часть системы уличного освещения, свет появился в некоторых домах.

      Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.

      Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.

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      Теги: Латинськая Америка Электроэнергия Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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