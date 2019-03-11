Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы: Гуайдо требует ввести чрезвычайное положение

Под охрану взяты стратегические объекты системы энергоснабжения страны, а за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение.

Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрини Лопес заявил об этом в воскресенье в эфире государственного телевидения страны.

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Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможной атаки,

– сказал он.

Ранее Николас Мадуро поручил министерству обороны обеспечить охрану системы энергоснабжения на фоне крупнейшего в истории страны отключения электричества.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в стране. Он настаивает на том, чтобы это было сделано в понедельник.

Добавим, что в Венесуэле 11 марта введен дополнительным выходным из-за отключения электричества.

Какова ситуация с электроэнергией в Венесуэле? В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако уже в субботу снова резко ухудшилась после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы. В воскресенье вечером электроэнергия начала постепенно возвращаться в Каракас: работает значительная часть системы уличного освещения, свет появился в некоторых домах.

Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.



Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом . Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.



За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.