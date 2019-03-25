В Венесуэле объяснили, что делают в стране российские военные

Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу "для участия в двусторонних консультациях". По крайней мере так объяснили их присутствие дипломатические источники в Каракасе.

24 канал ранее сообщал о том, что в столицу Венесуэлы прилетели 2 самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – один из крупнейших транспортных самолетов в мире. На самолетах прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

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Источники "РИА Новости" в Каракасе отметили, что визит связан с выполнением соглашений, подписанных сторонами много лет назад. О каких именно соглашениях говорится, конечно же, упомянуто не было.

У России с Венесуэлой есть контракты, которые находятся на стадии осуществления, в том числе по военно-техническому сотрудничеству,

– пояснили в Каракасе.

Далеко не впервые российские военные посещают Венесуэлу. Не так давно, в конце января, почти 500 российских наемников прилетели в Венесуэлу. Тогда ни о каких "консультации" и "общих соглашениях" не было речи. Военные прибыли чтобы обеспечить охрану диктатора и друга Путина – Николаса Мадуро от протестующих. Среди прибывших были наемники частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. В России такую информацию обычно опровергали.

А еще 30 января в Москве приземлился самолет российской авиакомпании Nordwind, который вылетел из Венесуэлы с, вероятно, 20 тоннами золота.

Что известно о событиях в Венесуэле?В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованием о его отставке. За 6 лет управления страной Мадуро завел ее в глубокий экономический кризис. Так, за 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. В стране не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги.



Во время массовых протестов в столкновениях с правоохранителями погибли от 4 до 25 человек, сотни людей пострадали.



Оппозицию в Венесуэле возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея страны провозгласила его временным президентом. Это решение признали более 50 стран. Несмотря на санкции США и массовые протесты, сам Мадуро уходить с должности не собирается, поэтому беспокойство в Венесуэле продолжается. В последнее время там возникали проблемы с электричеством и водой – из кранов текла вода с нефтью.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле:



