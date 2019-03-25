У Венесуелі пояснили, що роблять в країні російські військові
Російські військовослужбовці прибули до Венесуели "для участі в двосторонніх консультаціях". Принаймні так пояснили їх присутність дипломатичні джерела у Каракасі.
24 канал раніше повідомляв про те, що до столиці Венесуели прилетіли 2 літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 та Ан-124 – один із найбільших транспортних літаків у світі. На літаках прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній.
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Джерела видання "РИА Новости" у Каракасі зазначили, що візит пов'язаний з виконанням угод, які були підписані сторонами багато років тому. Про які саме угоди мовиться, звісно ж, згадано не було.
У Росії з Венесуелою є контракти, які знаходяться на стадії здійснення, в тому числі щодо військово-технічного співробітництва,
– пояснили у Каракасі.
Далеко не вперше російські військові відвідують Венесуелу. Не так давно, наприкінці січня, майже 500 російських найманців прилетіли до Венесуели. Тоді ні про які "консультації" та "спільні угоди" не йшлося. Військові прибули аби забезпечити охорону диктатора та друга Путіна – Ніколаса Мадуро від протестувальників. Серед прибулих були найманці приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на стороні бойовиків на Донбасі. У Росії таку інформацію традиційно спростовували.
А ще 30 січня у Москві приземлився літак російської авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Венесуели з, ймовірно, 20 тоннами золота.
Що відомо про події у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.
Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали.
Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом. Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: