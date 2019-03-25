У Венесуелі пояснили, що роблять в країні російські військові

Російські військовослужбовці прибули до Венесуели "для участі в двосторонніх консультаціях". Принаймні так пояснили їх присутність дипломатичні джерела у Каракасі.

24 канал раніше повідомляв про те, що до столиці Венесуели прилетіли 2 літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 та Ан-124 – один із найбільших транспортних літаків у світі. На літаках прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній.

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Джерела видання "РИА Новости" у Каракасі зазначили, що візит пов'язаний з виконанням угод, які були підписані сторонами багато років тому. Про які саме угоди мовиться, звісно ж, згадано не було.

У Росії з Венесуелою є контракти, які знаходяться на стадії здійснення, в тому числі щодо військово-технічного співробітництва,

– пояснили у Каракасі.

Далеко не вперше російські військові відвідують Венесуелу. Не так давно, наприкінці січня, майже 500 російських найманців прилетіли до Венесуели . Тоді ні про які "консультації" та "спільні угоди" не йшлося. Військові прибули аби забезпечити охорону диктатора та друга Путіна – Ніколаса Мадуро від протестувальників. Серед прибулих були найманці приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на стороні бойовиків на Донбасі. У Росії таку інформацію традиційно спростовували.

А ще 30 січня у Москві приземлився літак російської авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Венесуели з, ймовірно, 20 тоннами золота.

Що відомо про події у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.



Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали.



Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом . Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.

Дивіться відео про протести у Венесуелі:



