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      У Венесуелі заборонили Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років

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      У Венесуелі заборонили Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років
      У Венесуелі заборонили Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років / Die Kwêvoël

      Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Натомість Європейський Союз називає це рішення незаконним, а сам Гуайдо наголосив, що продовжить кампанію, яка спрямована проти режиму Мадуро.

      Генеральний контролер Венесуели Елвіс Аморозо заявив, що особисті фінансові звіти Гуайдо містили невідповідності, передає BBC.

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      У столиці Венесуели Каракасі наголосили, що це рішення щодо пана Гуайдо набуде чинності, якщо він вирішить поставити себе на переобрання наприкінці свого поточного терміну в Національній асамблеї.

      Сам Гуайдо цю заяву спростовує та говорить, що "так званого Генерального контрольного управління не існує, як не існує і посади його голови".

      До того ж, представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що "Європейський Союз рішуче засуджує незаконне рішення Генерального контролера Венесуели заборонити Хуану Гуайдо обіймати державну посаду протягом 15 років".

      Таке політичне рішення без урахування належного процесу є ще однією демонстрацією довільного характеру судових процедур в країні, 
      – сказала пані Могеріні.

      Що відомо про Гуайдо? 35-річний Хуано Гуйадо оголосив себе тимчасовим конституційним президентом до проведення законних виборів. Гуайдо виступає проти Ніколаса Мадуро, який за шість років правління на посаді президента, завів країну у глибоку економічну кризу. На підтримку Гуайдо на вулиці венесуельської столиці вийшли тисячі жителів. А понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки, визнали його президентом.

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      Теги: Новини політики Венесуела Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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