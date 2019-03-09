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      Блекаут у Венесуелі: люди не можуть зарядити мобільники і побоюються за свою безпеку

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      У Венесуелі триває відключення електроенергії
      У Венесуелі триває відключення електроенергії / Фото з відкритих джерел

      Жителі Венесуели, вже близько доби залишаються без електроенергії. Вони переймаються через те, що можуть залишитися без вкрай важливою для них мобільного телефонного зв'язку.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що у 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики ввечері у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни. З моменту початку відключень електрики багато людей не можуть зарядити мобільні телефони. 

      Читайте також: Мадуро не може нічого принести, крім темряви, – Помпео про відключення електрики у Венесуелі

      Мобільний зв'язок і, зокрема, месенджери, потрібні громадянам Венесуели для того, щоб в разі небезпеки попереджати поліцію та рідних. Це особливо актуально з урахуванням високого рівня злочинності в країні.

      Оператори мобільного зв'язку Венесуели в умовах "блекаута" спрацювали краще, ніж очікувалося. Проте, перебоїв уникнути не вдалося.

      Вкрай гостро, в таких умовах, ця проблема відчувається у лікарнях, персонал яких не може ефективно працювати без надійного електропостачання. Газета El Tiempo зазначає, що з листопада 2018 року по лютий 2019 року у Венесуелі 79 пацієнтів померли в лікарнях через перебої в електропостачанні.

      Що відбувається у Венесуелі? Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

      За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

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      Теги: Венесуела Латинська Америка Електроенергія
      Джерело: 24 Канал
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