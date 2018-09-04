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"Как в Чернобыле": в сети показали, как из Армянска "вывозят" детей

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Родители вместе с детьми часами ждут отправления автобусов из Армянска
Родители вместе с детьми часами ждут отправления автобусов из Армянска / Фото из соцсетей

В загрязненный Армянск для перевозки детей в санатории Крыма уже прибыли 28 автобусов. Родители растеряны: на сборы детей им дали всего два часа. Они сетуют, что организация эвакуации не продумана должным образом.

Об этом информируют местные СМИ.

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Около 2 тысяч школьников Армянска уже готовы к отправке в санатории Крыма,
– цитируют СМИ российского министра образования, науки и молодежи Крыма Наталью Гончарову.

В сети уже появились фото и видео с автобусами, которые колонной движутся в сторону Армянска.

Крим Армянськ

Автобусы, которые должны вывозить детей из Армянска

"Сейчас составляют списки детей. Сегодня начнется вывоз их в лагеря и дома отдыха. Дети дошкольного возраста отправятся на отдых с родителями. Школьники – группами в сопровождении учителей или других взрослых. Питание и размещение будет организовано за счет бюджета", – рассказал в комментарии журналистам вице-премьер крымского оккупационного правительства Игорь Михайличенко.

Отмечается, что первую тысячу детей должны доставить в детские оздоровительные заведения "Победа", "Мечта", Дружба" в Евпатории и "Дельфин" в Песчаном.

Тем временем в соцсетях родители сетуют, что на сборы детей им дали всего 2 часа. После этого около 4 часов заставили ждать на улице автобусы.

Армянськ діти евакуація

Родители и дети в Армянске ждут эвакуации

"Не знаю, как в других детских садах, однако в "Аленке" родители с детьми ждут уже больше часа того, что пообещал Аксенов. Дети уставшие. Родители тоже. Куда везут, если везут, – неизвестно", – пишут родители в соцсетях.

Армянськ діти

Родители и дети в Армянске ждут эвакуации

Кроме этого, появилась информация о том, что на вынужденные школьные каникулы отправляют детей не только Армянска, но и из нескольких соседних сел.

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Российский глава оккупированного Крыма Алексей Аксенов, к слову, не забывает подчеркивать, что это – именно каникулы, а не эвакуация, хотя пользователи в соцсетях уже уловили сходство ситуации с Чернобылем.

"Очень напоминает Чернобыль. Тогда, правда, раньше начали эвакуацию", – пишут люди в сети.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.
3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.
4 сентября российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Химвыброс в Армянске Новости Крыма Экология Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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