Как в Европе готовятся к смягчению карантина: видео
В Европе намерены возобновить работу детских садов, школ, парикмахерских, строительных и садовых магазинов. Однако пока не планируют возабновить свободу передвижения и открыть границы. Когда и как страны будут возвращаться к нормальной жизни – читайте в материале 24 канала.
Чехия
Как и другие страны Европы, в марте Чехия закрыла границы и ввели карантин. В государстве запретили массовые собрания, закрыли торговые центры, рестораны и бары, отменили обучение в университетах и школах.
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В начале апреля это принесло положительные результаты. "Мы можем четко заявить, что теперь можем управлять пандемией в стране, а не она нами", – подчеркнул министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
За время карантина в Чехии зарегистрировали более, чем 5 тысяч случаев заражения, из них смертельных – 90. В течение последней недели распространения COVID-19 замедлился. Поэтому правительство страны первым в Европе решил смягчить условия карантина.
С 13 апреля граждане смогут заниматься спортом на улице без масок, однако при условии соблюдения дистанции в 2 метра. На этой неделе заработали строительные и бытовые магазины, а также ремонтные мастерские. С 14 апреля граждане даже смогут выезжать за границу.
За границу можно будет поехать по рабочим делам, а после этого нужно будет отбыть 14-дневный карантин.
Австрия
Правила пересечения границы действует и в Австрии. Там тоже в середине марта ввели карантин, похожий на чешский. COVID-19 в стране удалось замедлить, поэтому в начале апреля политики заговорили о смягчении карантина.
Наша цель – сделать так, чтобы 14 апреля, то есть во вторник после Пасхи, маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также бытовые и садовые магазины могли открыться,
– отметил федеральный канцлер Австрии Курц.
Впрочем в австрийском правительстве предупредили, что отмена ограничений возможна, если тренд на уменьшение случаев заражения COVID-19 сохранится.
В этих условиях уже с 1 мая позволят работать крупным торговым центрам. А с середины следующего месяца – гостиницам и ресторанам. Дети пока что будут учиться дистанционно.
Дания
А вот в Дании решили начать смягчения карантина именно с открытия детсадов и начальных школ. Это планируют сделать уже в середине следующей недели.
Открытие школ и служб для самых маленьких означает, что родители смогут спокойно работать. Нам это нужно, потому что многие задачи остались нерешенными,
– сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Над смягчением карантина задумались и в Германии. Правительство готово позволить возобновить работу торговых центров. Впрочем, там пока не назвали конкретные даты.
Готовятся к смягчению ограничений и в Италии, которая стала эпицентром COVID-19 в Европе. Там планируют отменять запреты регионально, но в какие сроки – пока что неизвестно.
Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала
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