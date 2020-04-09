Как в Европе готовятся к смягчению карантина: видео

В Европе намерены возобновить работу детских садов, школ, парикмахерских, строительных и садовых магазинов. Однако пока не планируют возабновить свободу передвижения и открыть границы. Когда и как страны будут возвращаться к нормальной жизни – читайте в материале 24 канала.

Чехия

Как и другие страны Европы, в марте Чехия закрыла границы и ввели карантин. В государстве запретили массовые собрания, закрыли торговые центры, рестораны и бары, отменили обучение в университетах и ​​школах.

Читайте также Карантин могут ослабить до 24 апреля, – Офис Президента

В начале апреля это принесло положительные результаты. "Мы можем четко заявить, что теперь можем управлять пандемией в стране, а не она нами", – подчеркнул министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

За время карантина в Чехии зарегистрировали более, чем 5 тысяч случаев заражения, из них смертельных – 90. В течение последней недели распространения COVID-19 замедлился. Поэтому правительство страны первым в Европе решил смягчить условия карантина.

С 13 апреля граждане смогут заниматься спортом на улице без масок, однако при условии соблюдения дистанции в 2 метра. На этой неделе заработали строительные и бытовые магазины, а также ремонтные мастерские. С 14 апреля граждане даже смогут выезжать за границу.

За границу можно будет поехать по рабочим делам, а после этого нужно будет отбыть 14-дневный карантин.

Австрия

Правила пересечения границы действует и в Австрии. Там тоже в середине марта ввели карантин, похожий на чешский. COVID-19 в стране удалось замедлить, поэтому в начале апреля политики заговорили о смягчении карантина.

Наша цель – сделать так, чтобы 14 апреля, то есть во вторник после Пасхи, маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также бытовые и садовые магазины могли открыться,

– отметил федеральный канцлер Австрии Курц.

Впрочем в австрийском правительстве предупредили, что отмена ограничений возможна, если тренд на уменьшение случаев заражения COVID-19 сохранится.

В этих условиях уже с 1 мая позволят работать крупным торговым центрам. А с середины следующего месяца – гостиницам и ресторанам. Дети пока что будут учиться дистанционно.

Дания

А вот в Дании решили начать смягчения карантина именно с открытия детсадов и начальных школ. Это планируют сделать уже в середине следующей недели.

Открытие школ и служб для самых маленьких означает, что родители смогут спокойно работать. Нам это нужно, потому что многие задачи остались нерешенными,

– сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Над смягчением карантина задумались и в Германии. Правительство готово позволить возобновить работу торговых центров. Впрочем, там пока не назвали конкретные даты.

Готовятся к смягчению ограничений и в Италии, которая стала эпицентром COVID-19 в Европе. Там планируют отменять запреты регионально, но в какие сроки – пока что неизвестно.



Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала