Як у Європі готуються до пом'якшення карантину: відео

У Європі мають намір відновити роботу дитячих садків, шкіл, перукарень, будівельних та садових магазинів. Однак поки що не передбачено відновити свободу пересування та відкрити кордони. Коли і як країни повертатимуться до нормального життя – читайте в матеріалі 24 каналу.

Чехія

Як і інші країни Європи, в березні Чехія закрила кордони та запровадила карантин. В державі заборонили масові зібрання, закрили торгові центри, ресторани та бари, скасували навчання в університетах і школах.

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На початку квітня це принесло позитивні результати. "Ми можемо чітко заявити, що тепер можемо керувати пандемією в країні, а не вона нами", – наголосив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех.

За час карантину в Чехії зареєстрували більше, ніж 5 тисяч випадків зараження, з них смертельних – 90. Протягом останнього тижня розповсюдження COVID-19 уповільнилося. Тож уряд країни першим в Європі вирішив пом'якшити умови карантину.

З 13 квітня громадяни зможуть займатися спортом на вулиці без масок, однак за умови дотримання дистанції у 2 метри. Цього тижня запрацювали будівельні та побутові магазини, а також ремонтні майстерні. З 14 квітня громадяни навіть зможуть виїжджати за кордон.

За кордон можна буде поїхати у робочих справах, а після цього потрібно буде відбути 14-денний карантин.

Австрія

Правила щодо перетину кордону діє і в Австрії. Там теж всередині березня запровадили карантин, схожий на чеський. COVID-19 у країні вдалося сповільнити, тож на початку квітня політики заговорили про пом'якшення карантину.

Наша мета – зробити так, щоб 14 квітня, тобто у вівторок після Великодня, маленькі магазини, площею до 400 квадратних метрів, а також побутові та садові магазини могли відкритися,

– зазначив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Втім в австрійському уряді попередили, що скасування обмежень можливе, якщо тренд на зменшення випадків зараження COVID-19 збережеться.

За цих умов вже з 1 травня дозволять працювати великим торговельним центрам. А з середини наступного місяця – готелям та ресторанам. Діти поки що навчатимуться дистанційно.

Данія

Натомість у Данії вирішили почати пом'якшення карантину саме з відкриття дитсадків та початкових шкіл. Це планують зробити вже в середині наступного тижня.

Відкриття шкіл та служб для найменших означає, що батьки зможуть спокійно працювати. Нам це потрібно, тому що багато завдань залишилися не вирішеними,

– повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Над пом'якшенням карантину замислилися і в Німеччині. Уряд готовий дозволити відновлення роботи торговельних центрів. Втім там поки що не назвали конкретні дати.

Готуються до пом'якшення обмежень і в Італії, яка стала епіцентром COVID-19 в Європі. Там планують скасовувати заборони по регіонах, але в які терміни – наразі невідомо.



Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу