Как в Крыму клонировали известные мировые бренды: чем заменили американских гигантов

До 2014 года в Крыму было три отделения "Макдональдса", но после аннексии их закрыли. За 6 лет в Крым он так и не вернулся, зато появились его клоны "Минбургер" и "РусБургер". Службы доставки "Glovo" или "Uber Eats" также нет– их заменитель "Крым.Еда".

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в программе: Как российские спецслужбы вербуют шпионов. Любимые места в Крыму. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.