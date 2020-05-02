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      Как в Крыму клонировали известные мировые бренды: чем заменили американских гигантов

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      До 2014 года в Крыму было три отделения "Макдональдса", но после аннексии их закрыли. За 6 лет в Крым он так и не вернулся, зато появились его клоны "Минбургер" и "РусБургер". Службы доставки "Glovo" или "Uber Eats" также нет– их заменитель "Крым.Еда".

      Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

      Также в программе:

      Как российские спецслужбы вербуют шпионов.

      Любимые места в Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости России Украина – Россия Бизнес Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
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