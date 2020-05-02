Как в Крыму клонировали известные мировые бренды: чем заменили американских гигантов
До 2014 года в Крыму было три отделения "Макдональдса", но после аннексии их закрыли. За 6 лет в Крым он так и не вернулся, зато появились его клоны "Минбургер" и "РусБургер". Службы доставки "Glovo" или "Uber Eats" также нет– их заменитель "Крым.Еда".
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в программе:
Как российские спецслужбы вербуют шпионов.
Любимые места в Крыму.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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