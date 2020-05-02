Як у Криму клонували відомі світові бренди: чим замінили американських гігантів
До 2014 року у Криму було три відділення "Макдональдс", але після анексії їх закрили. За 6 років в Крим він так і не повернувся, натомість з’явилися його клони "Минбургер" та "РусБургер". Служби доставки "Glovo" чи "Uber Eats" також немає – їх замінник "Крым.Еда".
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у програмі:
Як російські спецслужби вербують шпигунів.
Улюблені місця у Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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