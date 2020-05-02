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      Як у Криму клонували відомі світові бренди: чим замінили американських гігантів

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      До 2014 року у Криму було три відділення "Макдональдс", але після анексії їх закрили. За 6 років в Крим він так і не повернувся, натомість з’явилися його клони "Минбургер" та "РусБургер". Служби доставки "Glovo" чи "Uber Eats" також немає – їх замінник "Крым.Еда".

      Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

      Також у програмі:

      Як російські спецслужби вербують шпигунів.

      Улюблені місця у Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Бізнес Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
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