Как в Крыму за четыре года стать миллионером: яркие примеры "хозяйственных" чиновников

Большинство крымских чиновников стали богачами именно во времена российской оккупации. С "Таврий" они пересели на иномарки премиум-класса, приобрели недвижимость и земельные участки. А свои достижения объясняют просто – хозяйственностью.

Состояния бывшего крымского вице-спикера Ремзи Ильясова выросли в разы. В 2014 он указал в декларации два автомобиля совокупной стоимостью 330 тысяч гривен – и никаких квартир или земельных участков.

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В 2015 Ильясов принимал журналистов в скромном домике и призвал крымчан искать "варианты выживания", а не выезжать из полуострова. А в 2017 жизнь политика круто изменилась. Автомобилей в него стало почти на три миллиона гривен, а земельных участков – целых четыре, площадью в футбольное поле. Конечно, появились и дом, и квартира.

Ремзи Ильясов

Ремзи Ильясов занимался национальным вопросом крымских татар. Должен был обеспечивать их жильем и землей. Зато обеспечивал лояльность соотечественников к российским властям. А российские власти выделяли миллионы долларов на эти процессы, которые Ильясов грамотно "осваивал". В июле 2018 года Ильясову "указали на дверь". Ведь часть крымских татар бойкотировала выборы президента России. Поэтому "освоение" чиновником выделенных Москвой средств оценили по достоинству.

Руслан Бальбек

Еще одним ярким примером является Руслан Бальбек. Кроме стремительного роста заработков, Бальбек получил за какие-то заслуги квартиру в Москве, а также немало земли и недвижимости зарегистрировал на родственников. А Сергей Шувайников вообще побил все рекорды – за четыре года приобрел 32 земельных участка. И на вопрос от журналиста: "Откуда у вас 31 участок", – ответил максимально откровенно.

Не 31, а 32. Я честно купил все эти участки. Я думаю о будущем и собираюсь заниматься садоводством,

– так объяснил Шувайников свое состояние.

Сергей Шувайников

А в Украине им грозит по 15 лет тюрьмы – за содействие аннексии Крыма.

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