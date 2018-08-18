Як у Криму за чотири роки стати мільйонером: яскраві приклади "хазяйновитих" чиновників

Більшість кримських чиновників стали багатіями саме за часів російської окупації. З "таврій" вони пересіли на іномарки преміум-класу, придбали нерухомість та земельні ділянки. А свої надбання пояснюють просто – хазяйновитістю.

Статки колишнього кримського віце-спікера Ремзі Ільясова зросли в рази. У 2014 він вказав у декларації два автомобілі сукупною вартістю 330 тисяч гривень – і жодних квартир чи земельних ділянок.

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У 2015 Ільясов приймав журналістів у скромному будиночку і закликав кримчан шукати "варіанти виживання", а не виїжджати з півострова. А у 2017 життя політика круто змінилося. Автівок у нього стало на майже три мільйони гривень, а земельних ділянок – аж чотири, площею у футбольне поле. Звісно, з'явилися і будинок, і квартира.



Ремзі Ільясов

Ремзі Ільясов опікувався національним питанням кримських татар. Повинен був забезпечувати їх житлом і землею. Натомість забезпечував лояльність співвітчизників до російської влади. А російська влада виділяла мільйони доларів на ці процеси, які Ільясов грамотно "освоював". У липні 2018 року Ільясову "вказали на двері". Адже частина кримських татар бойкотували вибори президента Росії. Тож "освоєння" чиновником виділених Москвою коштів оцінили гідно.



Руслан Бальбек

Ще одним яскравим прикладом є Руслан Бальбек. Окрім стрімкого зростання заробітків, Бальбек отримав за якісь заслуги квартиру у Москві, а також чимало землі та нерухомості зареєстрував на родичів. А Сергій Шувайніков узагалі побив усі рекорди – за чотири роки надбав 32 земельні ділянки. І на запитання від журналіста: "Звідки у вас 31 ділянка", – відповів максимально відверто.

Не 31, а 32. Я чесно купив усі ці ділянки. Я ж думаю про майбутнє і збираюсь займатись садівництвом,

– так пояснив Шувайніков свої статки.



Сергій Шувайніков

А в Україні їм загрожує по 15 років ув'язнення – за сприяння анексії Криму.

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