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      Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры

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      Кадетский бал в Луганске
      Кадетский бал в Луганске / Cxid.info

      В местных новостях снова показали кадетский бал, который проводится в "ЛНР" регулярно. Поначалу это было как бы ответом войне и всем тем, кто уверял, что жизни здесь нет.

      Потом стало вполне самостоятельным имиджевым для "республики" мероприятием, которое снова подчеркивает "правильность выбранного курса и богатую палитру красок" жизни в Луганске.

      ...Моя тетя "проедает" свою пенсию за половину месяца. Вторую половину месяца живет в долг и впроголодь. Да, вероятно, она имеет громадные проблемы с распределением бюджета и экономией. Но еще это и проблемы с тем, что ее пенсия – стандартная в "республике" в 3100 рублей. Как думаете, как она чувствует себя, когда в новостях показывают балы в образах Александра Пушкина, Наташи Ростовой и всей этой пеной кружев? Для нее это полный абсурд, когда в одном времени в городе кто-то считает дни до пенсии, а кто-то шьет платье точно как у Наташи Ростовой, чтобы не быть похожей на других. И самое поразительное, ее смерть от голода не станет проблемой ни для кого. Она не прозвучит ни в сводках новостей, ни в статистике местного "МВД" – кто же будет разбираться в причинах смерти и обстоятельствах жизни одинокого пенсионера?

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      Таких вот абсурдных ситуаций сейчас полно на каждом шагу. Когда в очередной раз ты ловишь себя на том, что или все вокруг сошли с ума, или это ты сошел с ума, тебе выдают очередную порцию новостей о литературном конкурсе или фотоконкурсе. Нам показывают счастливых молодых людей, которые с упоением рассказывают, как раз за разом переснимали именно эту конкурсную фотографию, потому что кадр не выходил. Нам показывают, что на том же балу работала почта и особая фотозона, где в антураже ХІХ века можно было сделать замечательную фотографию.

      Кстати, очень многие, воспринимают все происходящее сейчас нормой. Мой знакомый, попав на сайт "Миротворца", понял, что терять ему уже нечего, и издал здесь книгу о любви на фоне войны. "Военные" выглядят в ней благородными рыцарями, а женщины преданы им до последнего вздоха. В его книге любовь выглядит такой же фантастической, как и те благородные рыцари, которых он преподносит читателю.

      Другой знакомый начал петь и танцевать на всех крупных праздниках, чего не делал никогда раньше. Он стал брать напрокат казачьи костюмы и петь в микрофон, как будто ему с войной открылся портал, закрытый ранее. Я смотрю на них, и понимаю, что они вполне счастливы этой своей новой жизни, в которой есть балы, ярмарки, казачьи гуляния, морс, платья в пол и пробежки почти ко всем праздникам. То есть рядом с голодными пенсионерами есть люди, которые живут полной и насыщенной жизнью.

      Для них происходит все и сейчас. Для них балы и маленькие пенсии не режут шаблон, потому что вполне универсально уживаются рядом. Да, жить не за что, но можно сойтись в минуэте на балу, взяв для этого напрокат в костюмерной театра бакенбарды и белые брюки а-ля Лермонтов. И многие вполне счастливы, что даже в таких условиях жизни у них есть праздники и полная эмоциями жизнь.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Война Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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