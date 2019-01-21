Будни "ЛНР": спорт как способ вырваться отсюда

В Луганске есть своя так называемая "Школа Олимпийского резерва". Расскажу об одной из них – точнее, об оплате занятий там, потому что все запущено...

В Луганске за зданием профсоюзов есть школа для девочек по художественной гимнастике, вполне официальная и очень популярная. Занятия выходят в 400 рублей в месяц. Вроде немного, но удивляет формулировка, на что собирают деньги – на аренду зала.

Вроде бы зал находится в аренде у здания профсоюзов. Но при этом "государство" вполне официально выделяет деньги на оплату коммунальных платежей этого здания. И если эта часть прозрачна и официальна, почему родители оплачивают аренду помещения? Кстати, аренда оплачивается даже в летние месяцы, когда занятий нет, потому что аренду нужно все равно оплачивать, чтобы школа не закрылась.

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В этом месяце с родителей собрали еще больше – на ремонт помещения. Сами родители перешептываются со странной схемы обогащения для кого-то. Родители хотят хорошего будущего для своих детей, другого будущего. Поэтому готовы оплачивать поездки, турниры, выезды, аренду зала или что-то еще. К этому добавьте покупку костюма, день рождения тренера и его помощника – это само собой.

Что делает для этих будущих спортсменов "республика"? Кто-то из детей за первое место пару лет назад получил 3000 рублей, половину из которых отдал тренеру. Но больше никаких "официальных" денег не было – родители оплачивают все сами и чувствуют, что победы их детей нужны толька им самим.

Можно было продолжить – преподаватель танцев собирает с детей по 400 рублей в месяц якобы на костюмы, но за полгода тренировок не было ни одного выступления, куда эти костюмы понадобились бы. Родители убеждены, что эти два занятия в неделю по часу настолько сильные, а преподаватель просто внушает всем, что скоро для маленьких танцоров откроются все городские подмостки, что родители охотно сдавали бы и большие суммы.

Прыжки в воду обходятся в 250 рублей в месяц в городском бассейне. На что уходит эта сумма никто не дает никаких формулировок. Ситуация повторяется, все выездные соревнования оплачивают родители, что выходит не меньше, чем 10 000 рублей с человека. Можно не ездить, не соревноваться, не танцевать, тогда не нужно будет тратить деньги.

Но всегда хочется верить в светлое будущее, другое будущее для ребенка. И так думают почти все родители, кто возит и водит детей в любую погоду на занятия, кто ходит на занятия дополнительно, кто надеется на что-то. Для многих это способ вырваться отсюда хотя бы так – тренерами, спортсменами, резервом. Танцоры улетают танцевать в Китай за тысячу долларов в месяц. Спортсмены уезжают на зависть всем тренировать богатеев по частным школам за рубежом. Кто-то открывает школы танцев здесь или, пока может, учит танцевать в чьих-то школах, но это давно уже не вызывает зависти.

Пока родители верят, что спорт или танцы изменят жизнь их ребенка, и спорт, и танцы будут в почете.