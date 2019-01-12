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      Ольга Черненко

      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014

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      Жизнь в "ЛНР"
      Жизнь в "ЛНР"

      Сегодня неожиданно сделала открытие – эти четыре с лишним года мы жили за счет того, что было приобретено до войны.

      Дальше я внезапно поняла, в чем поменялось качество нашей жизни за это время. Хотя, может быть, эти перемены можно списать на взросление или личностные изменения. Лично я перестала делать спонтанные покупки по состоянию души. И это не женское транжирство в виде лака для ногтей или лишней помады. Это купленный четыре года назад сменный картридж, чтобы был и впрок. Это запас специй, это колготы и запасная лейка в душ, потому что они часто выходят из строя.

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      Как же я была признательна себе довоенной, что приобрела все это – запаса растительного масла нам хватило на несколько месяцев, были запасы муки, сахара, спичек и соли. И не потому, что мы готовились к войне, а потому, что мы жили так – имея запасы. Не только продуктов, всего, что могло понадобится и должно было быть дома даже на какой-то случай "а вдруг": Лампочки, канцелярские принадлежности, крупы, лекарства...

      Не пополняя наши запасы никак, мы жили до Нового 2015 года старыми приобретениями. Чего-то из купленного до войны нам хватило на несколько лет. И сегодня я поняла, что покупая какую-то комплектующую для смесителя я со страхом думаю, что будет, если она нам не подойдете? Если я ошибусь при покупке? И еще, что я жила все это время теми еще запасами, купленными до войны.

      Еще одно открытие – раньше я могла позволить себе сделать домой семейную покупку к празднику в виде не самой необходимой, но такой приятной хлебопечки или мультиварки. И даже покупая эти вещи, я не думала о том, насколько часто мы будем использовать их в быту. Они покупались в подарок и доставляли острое удовольствие в момент покупки, дарения... Никогда не было жалости о том, что на них были потрачены какие-то деньги. Была возможность купить это за счет кредитов, рассрочки, премий или чего-то еще.

      Как и многие, могли обновить телевизор к Новому году или приобрести необходимую бытовую технику по мере ее необходимости. Это же счастье, что у нас были куплены основные вещи до лета 2014 года, а то, что ломалось после, удавалось отремонтировать. Ни о каких спонтанных покупках сейчас и речи нет! В основном мы покупаем необходимые продукты питания, чуть реже бытовую химию и почти никогда – одежду. И это не редкость или какой-то исключительный случай, в моем окружении так живут очень и очень многие, кто донашивает то, что покупалось и шилось до войны.

      Отчего-то до войны мы могли приобрести что-то для души, понравившееся нам, но далеко не самое необходимое. Никогда не думала, что можно испытывать признательность… к себе же. За поступки и рачительность четырехлетней давности в виде запасов мыла и колгот. И больше всего я не пойму, почему в "ЛНР" с высоких трибун и в интервью всегда говорят о том, как плохо мы жили раньше. Каким угнетенным был Донбасс при украинской власти и как плохо жили его жители. Я могу судить только по качеству жизни моей семьи. Мы жили благополучно, как и многие. С отпуском на море, ремонтами по мере надобности и некоторыми излишками вещей. Тогда это не казалось счастьем, но именно сейчас понятно, как же хорошо мы жили до того самого лета.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини Луганська Війна
      Джерело: 24 Канал
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