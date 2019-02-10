19:29
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Ольга Черненко

      Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры

      718
      Кадетский бал в Луганске
      Кадетский бал в Луганске / Cxid.info

      В местных новостях снова показали кадетский бал, который проводится в "ЛНР" регулярно. Поначалу это было как бы ответом войне и всем тем, кто уверял, что жизни здесь нет.

      Потом стало вполне самостоятельным имиджевым для "республики" мероприятием, которое снова подчеркивает "правильность выбранного курса и богатую палитру красок" жизни в Луганске.

      ...Моя тетя "проедает" свою пенсию за половину месяца. Вторую половину месяца живет в долг и впроголодь. Да, вероятно, она имеет громадные проблемы с распределением бюджета и экономией. Но еще это и проблемы с тем, что ее пенсия – стандартная в "республике" в 3100 рублей. Как думаете, как она чувствует себя, когда в новостях показывают балы в образах Александра Пушкина, Наташи Ростовой и всей этой пеной кружев? Для нее это полный абсурд, когда в одном времени в городе кто-то считает дни до пенсии, а кто-то шьет платье точно как у Наташи Ростовой, чтобы не быть похожей на других. И самое поразительное, ее смерть от голода не станет проблемой ни для кого. Она не прозвучит ни в сводках новостей, ни в статистике местного "МВД" – кто же будет разбираться в причинах смерти и обстоятельствах жизни одинокого пенсионера?

      Читайте также: Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014

      Таких вот абсурдных ситуаций сейчас полно на каждом шагу. Когда в очередной раз ты ловишь себя на том, что или все вокруг сошли с ума, или это ты сошел с ума, тебе выдают очередную порцию новостей о литературном конкурсе или фотоконкурсе. Нам показывают счастливых молодых людей, которые с упоением рассказывают, как раз за разом переснимали именно эту конкурсную фотографию, потому что кадр не выходил. Нам показывают, что на том же балу работала почта и особая фотозона, где в антураже ХІХ века можно было сделать замечательную фотографию.

      Кстати, очень многие, воспринимают все происходящее сейчас нормой. Мой знакомый, попав на сайт "Миротворца", понял, что терять ему уже нечего, и издал здесь книгу о любви на фоне войны. "Военные" выглядят в ней благородными рыцарями, а женщины преданы им до последнего вздоха. В его книге любовь выглядит такой же фантастической, как и те благородные рыцари, которых он преподносит читателю.

      Другой знакомый начал петь и танцевать на всех крупных праздниках, чего не делал никогда раньше. Он стал брать напрокат казачьи костюмы и петь в микрофон, как будто ему с войной открылся портал, закрытый ранее. Я смотрю на них, и понимаю, что они вполне счастливы этой своей новой жизни, в которой есть балы, ярмарки, казачьи гуляния, морс, платья в пол и пробежки почти ко всем праздникам. То есть рядом с голодными пенсионерами есть люди, которые живут полной и насыщенной жизнью.

      Для них происходит все и сейчас. Для них балы и маленькие пенсии не режут шаблон, потому что вполне универсально уживаются рядом. Да, жить не за что, но можно сойтись в минуэте на балу, взяв для этого напрокат в костюмерной театра бакенбарды и белые брюки а-ля Лермонтов. И многие вполне счастливы, что даже в таких условиях жизни у них есть праздники и полная эмоциями жизнь.

      Читайте также:  Будни "ЛНР": спорт как способ вырваться отсюда
      blog_ava
      Цей номер не пройде: Росія пригрозила ЄС через "Північний потік-2"
      сьогодні
      6715
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Публікації Війна Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры
      сьогодні , 19:00 Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры
      Ольга Черненко 716
      Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      сьогодні , 18:00 Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      Сергій Фурса 387
      Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      сьогодні , 16:00 Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      Сергій Лещенко 542
      Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      сьогодні , 15:00 Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      Дмитро Снєгирьов 10293
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сьогодні , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 837
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук