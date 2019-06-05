19:41
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Как в партии "Слуга народа" готовятся к выборам

      8 Читати новину українською

      В Украине уже давно стало привычным, что партии создают под конкретного лидера и буквально накануне выборов. Часто такие организации не доживают даже до конца каденции в парламенте. Отличается ли "Слуга народа" чем-то от своих предшественников и какие планы у ее лидеров – выясняли журналисты 24 канала.

      Что известно о партии

      "Слугу народа" называют партией из двух человек – председателя Дмитрия Разумкова и руководителя предвыборного штаба Александра Корниенко. Конечно, это существенное умаление: на последнем съезде партии было 50 делегатов, следовательно и членов должно быть не меньше.

      Читайте также: Партия "Слуга народа": кто спонсирует и сколько денег она тратит

      Однако даже это для партии с рейтингом более 40% – слишком мало. Ведь только в предвыборный список им надо более 200 человек.

      Корнієнко та Разумков
      Александр Корниенко и Дмитрий Разумков

      Традиционную партийную структуру с сетью региональных ячеек в президентской партии считают устаревшей и неэффективной. Взамен называют себя "интернет-партией".

      Как присоединиться к политсиле

      29 мая заработал сайт партии. За первые четыре дня через него о своем желании стать членом "Слуги народа" заявили более 30 тысяч человек. Правда, на сайте есть только две кнопки: "присоединиться" и "зарегистрироваться". Никаких других возможностей он не дает.


      Сайт партии "Слуга народа"

      Нет и информации о партии, номеров телефона или хотя бы ссылки на соцсети, где можно было бы прочитать новости. Telegram-бот также отвечает не очень информативно. Похоже, что с помощью современных информационных технологий именем Владимира Зеленского в Раду зайдет огромная и разношерстная фракция.

      Опыт в европейской политике

      Ее можно авансом критиковать, считать недостаточно фундаментальной и такой, что надолго не задержится в политике. Однако европейский опыт говорит об обратном.

      Например, похожий путь прошла австрийская партия NEOS. Создана лишь в 2012 году уже через год она прошла в австрийский парламент. А через два – попала и в Европарламент. Такая модель может сработать и в Украине.

      Маттіас Штрольц
      Лидер австрийской партии Маттиас Штрольц

      Политолог Александр Солонтай убежден: если партия намерена использовать для коммуникации интернет-средства, резкую популярность для набора людей, выработать программу и отсеять тех, кто не подходит для нее, то в будущем эта политсила может остаться жить.

      На что рассчитывают в "Слуге народа"

      Вместе с тем, пока партия Владимира Зеленского будет превращаться в мощную политсилу, она будет оставаться весомым инструментом влияния в руках новой власти.

      Сейчас на Банковой рассчитывают на то, что им удастся завести в Раду более 200 депутатов, сформировать собственное большинство и назначить свой Кабмин. В штабе не скрывают, что именно это и является их целью.

      Які партії проходять у Раду
      Какие партии имеют шанс попасть в парламент

      Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в их команде сейчас 600-700 тысяч человек. Ее ядром является "Зе-команда", волонтеры и сторонники политсилы.

      Конечно, очень сложно узурпировать власть, когда у тебя такая большая и демократическая история. Наша команда и наши избиратели не дадут нам делать шаги, которые будут для них вредны,
      – заверил он.

      На этой неделе в "Слуге народа" полным ходом готовятся к предвыборному съезду. Его проведут в субботу, 8 июня. В суматохе подготовки лидеры политсилы не находят времени на журналистов.

      Наталкивая на мысль о том, что истинные намерения и большие амбиции "Зе-команды" могут разбиться о недостаток ресурсов и компетенций.

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: дата праздника и традиции
      сегодня
      16299
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Законопроект о среднем образовании: какие изменения ждут учителей, учеников и их родителей
      сегодня , 19:02 Законопроект о среднем образовании: какие изменения ждут учителей, учеников и их родителей
      Ірина Поліщук 113
      Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      сегодня , 18:00 Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      817
      Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
      сегодня , 18:00 Огнестрельное ранение: что следует знать и как действовать
      Яніна Ткачук 115
      Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
      сегодня , 18:00 Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
      Ігор Саджениця 105
      Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив
      сегодня , 17:00 Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив
      Блог Соцмережі 993
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук