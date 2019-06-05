Как в партии "Слуга народа" готовятся к выборам

В Украине уже давно стало привычным, что партии создают под конкретного лидера и буквально накануне выборов. Часто такие организации не доживают даже до конца каденции в парламенте. Отличается ли "Слуга народа" чем-то от своих предшественников и какие планы у ее лидеров – выясняли журналисты 24 канала.

Что известно о партии

"Слугу народа" называют партией из двух человек – председателя Дмитрия Разумкова и руководителя предвыборного штаба Александра Корниенко. Конечно, это существенное умаление: на последнем съезде партии было 50 делегатов, следовательно и членов должно быть не меньше.

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Однако даже это для партии с рейтингом более 40% – слишком мало. Ведь только в предвыборный список им надо более 200 человек.



Александр Корниенко и Дмитрий Разумков

Традиционную партийную структуру с сетью региональных ячеек в президентской партии считают устаревшей и неэффективной. Взамен называют себя "интернет-партией".

Как присоединиться к политсиле

29 мая заработал сайт партии. За первые четыре дня через него о своем желании стать членом "Слуги народа" заявили более 30 тысяч человек. Правда, на сайте есть только две кнопки: "присоединиться" и "зарегистрироваться". Никаких других возможностей он не дает.



Сайт партии "Слуга народа"

Нет и информации о партии, номеров телефона или хотя бы ссылки на соцсети, где можно было бы прочитать новости. Telegram-бот также отвечает не очень информативно. Похоже, что с помощью современных информационных технологий именем Владимира Зеленского в Раду зайдет огромная и разношерстная фракция.

Опыт в европейской политике

Ее можно авансом критиковать, считать недостаточно фундаментальной и такой, что надолго не задержится в политике. Однако европейский опыт говорит об обратном.

Например, похожий путь прошла австрийская партия NEOS. Создана лишь в 2012 году уже через год она прошла в австрийский парламент. А через два – попала и в Европарламент. Такая модель может сработать и в Украине.



Лидер австрийской партии Маттиас Штрольц

Политолог Александр Солонтай убежден: если партия намерена использовать для коммуникации интернет-средства, резкую популярность для набора людей, выработать программу и отсеять тех, кто не подходит для нее, то в будущем эта политсила может остаться жить.

На что рассчитывают в "Слуге народа"

Вместе с тем, пока партия Владимира Зеленского будет превращаться в мощную политсилу, она будет оставаться весомым инструментом влияния в руках новой власти.

Сейчас на Банковой рассчитывают на то, что им удастся завести в Раду более 200 депутатов, сформировать собственное большинство и назначить свой Кабмин. В штабе не скрывают, что именно это и является их целью.



Какие партии имеют шанс попасть в парламент

Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в их команде сейчас 600-700 тысяч человек. Ее ядром является "Зе-команда", волонтеры и сторонники политсилы.

Конечно, очень сложно узурпировать власть, когда у тебя такая большая и демократическая история. Наша команда и наши избиратели не дадут нам делать шаги, которые будут для них вредны,

– заверил он.

На этой неделе в "Слуге народа" полным ходом готовятся к предвыборному съезду. Его проведут в субботу, 8 июня. В суматохе подготовки лидеры политсилы не находят времени на журналистов.

Наталкивая на мысль о том, что истинные намерения и большие амбиции "Зе-команды" могут разбиться о недостаток ресурсов и компетенций.