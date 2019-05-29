Партия "Слуга народа": кто спонсирует и сколько денег она тратит

Около 45%украинцев планирует голосовать на парламентских выборах 2019 за партию "Слуга народа". Такая поддержка может помочь получить однопартийное большинство в Раде. Однако граждане поддерживают "Слугу народа" еще и гривной. В 2019 году они профинансировали партию на 26 миллионов гривен, а еще два миллиона заплатила недавно создана общественная организация.

Деньги партии

Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" — 4 тысячи 600 гривен. В конце 2018 еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 тысяч гривен. Об этом сообщило издание "Следствие.Инфо".

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Среди них сотрудники юридических компаний — "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс". Также это Сергей Нижний, который ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. Спонсорами еще стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.



Взносы партии "Слуга народа"

Зарегистрированная только в декабре 2018 года общественная организация "Лига Волонтеров" прокомментировать переводы в пользу "Слуги народа" не смогла.

Мне нужно уточнить в бухгалтерии, я такого просто не знаю. Я не смогу дать исчерпывающую информацию. Мне надо идти в финансовый отдел и разбираться с тем вопросом,

— заявила руководитель организации Елена Кострийчук.

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко также сказал, что партия получает большую поддержку от обычных людей — "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

В отчете партии за первый квартал этого года "Следствие.Инфо" насчитало 30 "физлиц". Те же люди в один день делали по два или три платежа, а через время повторяли перевод. Например, киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

Расходы партии

"Слуга народа" была спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в Центральную избирательную комиссию — 2,5 миллиона гривен. А также оплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.



Владимир Зеленский

Кроме того, партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 тысяч гривен. И отдала 330 тысяч за пользование помещением компании "Киностолица", которая входит в группу "95 Квартал".

За организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более чем 200 тысяч гривен.

Недвижимость "Слуги народа"

Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" — бесплатно. Это — спонсорская помощь, которую оценили в 27 тысяч гривен за три месяца.

Кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве у компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение — у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

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Всего за первый квартал этого года партия заплатила за аренду киевской недвижимости более 570 тысяч гривен. Помещение в Кривом Роге и Харькове обходятся партии в 36 и 92 тысяч гривен соответственно.