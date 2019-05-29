Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає

Близько 45% українців планує голосувати на парламентських виборах 2019 року за партію «Слуга народу». Така підтримка може допомогти їм отримати однопартійну більшість в Раді. Проте громадяни підтримують "Слугу народу" ще й гривнею. У 2019 році вони профінансували партію на 26 мільйонів гривень, а ще два мільйони заплатила нещодавно створена громадська організація.

Гроші партії

Перший внесок "Слузі народу" у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Про це повідомило видання "Слідство.Інфо".

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Серед них співробітники юридичних компаній – "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс». Також це Сергій Нижний, який раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. Спонсорами ще стали директор "Качура Лоєрс" та землячка Зеленського Світлана Піщанська.



Внески партії "Слуга народу"

Зареєстрована лише в грудні 2018 року громадська організація "Ліга Волонтерів" прокоментувати перекази на користь "Слуги народу" не змогла.

Мені потрібно уточнити в бухгалтерії, я такого просто не знаю. Я не зможу дати вичерпну інформацію. Мені треба йти у фінансовий відділ і розбиратися з тим питанням,

— заявила керівниця організації Олена Кострійчук.

Керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко також казав, що партія має велику підтримку звичайних людей — "фізосіб", які готові пожертвувати невеликі суми.

У звіті партії за перший квартал цього року "Слідство.Інфо" нарахувало 30 "фізосіб". Ті ж самі люди в один день робили по два або три платежі, а через який час повторювали перекази. Наприклад, киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж "скинув" й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

Витрати партії

"Слуга народу" була спонсором виборчої кампанії Володимира Зеленського. Вона внесла грошову заставу за кандидата Зеленського до Центральної виборчої комісії — 2,5 мільйони гривень. А також сплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента.



Володимир Зеленський

Крім того, партія оплатила бухгалтерські послуги адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 50 тисяч гривень. І віддала 330 тисяч за користування приміщенням компанії "Кіностолиця", яка входить у групу "95 Квартал".

За організацію штабу в день виборів у першому турі на Парковій алеї в Києві партія заплатила 100 тисяч, а сама суборенда приміщення обійшлася партії в понад 200 тисяч гривень.

Нерухомість "Слуги народу"

Компанія з групи Суркісів "Мтір ессет менеджмент" надає партії офіс на 30 квадратів у столиці, вартість якого не зазначили. Також у Києві "Слуга народу" користується приміщенням адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — безоплатно. Це — спонсорська допомога, яку оцінили у 27 тисяч гривень за три місяці.

Крім того, "Слуга народу" орендувала офіс у Києві в компанії "Амадеус Ко", яку ЗМІ пов’язували з виділенням землі під будівництво "вертолітного майданчика" Януковича, та ще одне приміщення — в підприємця та екс-депутата Олега Шевчука.

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Загалом за перший квартал цього року партія заплатила за оренду київської нерухомості понад 570 тисяч гривень. Приміщення в Кривому Розі та Харкові обходяться партії в 36 та 92 тисяч гривень відповідно.