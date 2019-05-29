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      Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає

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      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / glavred.info

      Близько 45% українців планує голосувати на парламентських виборах 2019 року за партію «Слуга народу». Така підтримка може допомогти їм отримати однопартійну більшість в Раді. Проте громадяни підтримують "Слугу народу" ще й гривнею. У 2019 році вони профінансували партію на 26 мільйонів гривень, а ще два мільйони заплатила нещодавно створена громадська організація.

      Гроші партії

      Перший внесок "Слузі народу" у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Про це повідомило видання "Слідство.Інфо".

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      Серед них співробітники юридичних компаній – "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс». Також це Сергій Нижний, який раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. Спонсорами ще стали директор "Качура Лоєрс" та землячка Зеленського Світлана Піщанська.

      Внески партії
      Внески партії "Слуга народу"

      Зареєстрована лише в грудні 2018 року громадська організація "Ліга Волонтерів" прокоментувати перекази на користь "Слуги народу" не змогла.

      Мені потрібно уточнити в бухгалтерії, я такого просто не знаю. Я не зможу дати вичерпну інформацію. Мені треба йти у фінансовий відділ і розбиратися з тим питанням,
      — заявила керівниця організації Олена Кострійчук.

      Керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко також казав, що партія має велику підтримку звичайних людей — "фізосіб", які готові пожертвувати невеликі суми.

      У звіті партії за перший квартал цього року "Слідство.Інфо" нарахувало 30 "фізосіб". Ті ж самі люди в один день робили по два або три платежі, а через який час повторювали перекази. Наприклад, киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж "скинув" й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

      Витрати партії

      "Слуга народу" була спонсором виборчої кампанії Володимира Зеленського. Вона внесла грошову заставу за кандидата Зеленського до Центральної виборчої комісії — 2,5 мільйони гривень. А також сплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Крім того, партія оплатила бухгалтерські послуги адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 50 тисяч гривень. І віддала 330 тисяч за користування приміщенням компанії "Кіностолиця", яка входить у групу "95 Квартал".

      За організацію штабу в день виборів у першому турі на Парковій алеї в Києві партія заплатила 100 тисяч, а сама суборенда приміщення обійшлася партії в понад 200 тисяч гривень.

      Нерухомість "Слуги народу"

      Компанія з групи Суркісів "Мтір ессет менеджмент" надає партії офіс на 30 квадратів у столиці, вартість якого не зазначили. Також у Києві "Слуга народу" користується приміщенням адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — безоплатно. Це — спонсорська допомога, яку оцінили у 27 тисяч гривень за три місяці.

      Крім того, "Слуга народу" орендувала офіс у Києві в компанії "Амадеус Ко", яку ЗМІ пов’язували з виділенням землі під будівництво "вертолітного майданчика" Януковича, та ще одне приміщення — в підприємця та екс-депутата Олега Шевчука.

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      Загалом за перший квартал цього року партія заплатила за оренду київської нерухомості понад 570 тисяч гривень. Приміщення в Кривому Розі та Харкові обходяться партії в 36 та 92 тисяч гривень відповідно.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Гроші Слуга народу Волонтери Фінанси
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