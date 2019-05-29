07:35
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто потрапить до списку "Слуги народу"?

      537 Читать новость на русском
      Партія Зеленського почала формувати виборчі списки
      Партія Зеленського почала формувати виборчі списки / 24 канал

      Людей у Зеленського немає, а заповнити простір списку треба. Тому кандидатів відбиратимуть за кількома критеріями і квотами.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського

      Швидше за все, абсолютна більшість людей у списку "Слуги народу" будуть маловідомі особистості або взагалі невідомі. Не з політики. Найбільша квота – політична, яку формуватиме команда глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. Лідер партії Дмитро Разумков, мабуть, очолить список,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Читайте також: Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

      За його словами, в Зеленського передбачався конкурс з відбору кандидатів, бо мало людей. Хоча це й елемент піару, спосіб показати, що вони відкриті до людей. Не випадково команда Зеленського запустила проект LIFT. Якусь частину кандидатів вони спробують відібрати за конкурсом. Це буде кадровий резерв, щоб потім залучати людей до виконавчої влади і на місцеві вибори.

      Буде невелика квота Студії "Квартал-95" з тих, хто захоче піти в політику. Кварталівці – поки загадка, чи знайдуть вони себе в політиці і якими будуть? Експертна квота і ті, хто займатиметься політтехнологічною складовою. Можливо, статусні фігури, які претендуватимуть на керівні посади в парламентських комітетах, де потрібні професіонали,
      – зауважує Фесенко.

      Політолог також додав, що вплив бізнесмена Ігоря Коломойського перебільшений. Він буде, особливо по мажоритарці. У Коломойського є своя партія УКРОП, де сильні мажоритарники: нардепи Тарас Батенко і Олександр Шевченко, екс-губернатор Одещини Ігор Палиця. Вони можуть потім приєднатися до "Слуги народу". Коломойський гратиме партитуру відразу на кілька партій, що модно в олігархів. Ще є "партія мерів" Кернеса і Труханова.

      Про що заявили в партії "Слуга народу"? Партію "Слуга народу" очолив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу партії став Олександр Корнієнко. З’їзд політичної сили відбуватиметься у два етапи – перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

      Лідери партії хотіли провести публічні праймеріз – тобто дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Та через часову обмеженість виборчої кампанії будуть іти іншим шляхом – кандидатам виставлять певні критерії.
      Верховна Рада вибори
      Календар позачергових виборів до парламенту

      blog_ava
      Чому китайська мафія брала участь у війні та як вони збували наркотики: цікаві факти
      сьогодні
      541
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Ігор Коломойський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 1299
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3974
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1800
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 788
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6325
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук