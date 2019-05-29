Хто потрапить до списку "Слуги народу"?

Людей у Зеленського немає, а заповнити простір списку треба. Тому кандидатів відбиратимуть за кількома критеріями і квотами.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Швидше за все, абсолютна більшість людей у списку "Слуги народу" будуть маловідомі особистості або взагалі невідомі. Не з політики. Найбільша квота – політична, яку формуватиме команда глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. Лідер партії Дмитро Разумков, мабуть, очолить список,

– вважає Володимир Фесенко.

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За його словами, в Зеленського передбачався конкурс з відбору кандидатів, бо мало людей. Хоча це й елемент піару, спосіб показати, що вони відкриті до людей. Не випадково команда Зеленського запустила проект LIFT. Якусь частину кандидатів вони спробують відібрати за конкурсом. Це буде кадровий резерв, щоб потім залучати людей до виконавчої влади і на місцеві вибори.

Буде невелика квота Студії "Квартал-95" з тих, хто захоче піти в політику. Кварталівці – поки загадка, чи знайдуть вони себе в політиці і якими будуть? Експертна квота і ті, хто займатиметься політтехнологічною складовою. Можливо, статусні фігури, які претендуватимуть на керівні посади в парламентських комітетах, де потрібні професіонали,

– зауважує Фесенко.

Політолог також додав, що вплив бізнесмена Ігоря Коломойського перебільшений. Він буде, особливо по мажоритарці. У Коломойського є своя партія УКРОП, де сильні мажоритарники: нардепи Тарас Батенко і Олександр Шевченко, екс-губернатор Одещини Ігор Палиця. Вони можуть потім приєднатися до "Слуги народу". Коломойський гратиме партитуру відразу на кілька партій, що модно в олігархів. Ще є "партія мерів" Кернеса і Труханова.

Про що заявили в партії "Слуга народу"? Партію "Слуга народу" очолив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу партії став Олександр Корнієнко. З’їзд політичної сили відбуватиметься у два етапи – перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.



Лідери партії хотіли провести публічні праймеріз – тобто дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Та через часову обмеженість виборчої кампанії будуть іти іншим шляхом – кандидатам виставлять певні критерії.



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