Кто попадет в список "Слуги народа"?

Людей у Зеленского нет, а заполнить пространство списке надо. Поэтому кандидатов будут отбирать по нескольким критериям и квотам.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском

Скорее всего, абсолютное большинство людей в списке "Слуги народа" будут малоизвестные личности или вообще неизвестные. Не из политики. Наибольшая квота – политическая, которую будет формировать команда главы Администрации Президента Андрея Богдана. Лидер партии Дмитрий Разумков, видимо, возглавит список,

– считает Владимир Фесенко.

Читайте также: Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что надо знать

По его словам, у Зеленского предполагался конкурс по отбору кандидатов, потому что мало людей. Хотя это и элемент пиара, способ показать, что они открыты к людям. Не случайно команда Зеленского запустила проект LIFT. Какую-то часть кандидатов они попытаются отобрать по конкурсу. Это будет кадровый резерв, чтобы затем привлекать людей к исполнительной власти и на местные выборы.

Будет небольшая квота Студии "Квартал-95" из тех, кто захочет пойти в политику. Кварталовцы – пока загадка, найдут ли они себя в политике и какими будут? Экспертная квота и те, кто будет заниматься политтехнологической составляющей. Возможно, статусные фигуры, которые будут претендовать на руководящие должности в парламентских комитетах, где нужны профессионалы,

– замечает Фесенко.

Политолог также добавил, что влияние бизнесмена Игоря Коломойского преувеличено. Он будет, особенно по мажоритарке. У Коломойского есть своя партия УКРОП, где сильные мажоритарщики: нардепы Тарас Батенко и Александр Шевченко, экс-губернатор Одесчины Игорь Палица. Они могут затем присоединиться к "Слуги народа". Коломойский будет играть партитуру сразу на несколько партий, что модно у олигархов. Еще есть "партия мэров" Кернеса и Труханова.

О чем заявили в партии "Слуга народа"?

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко. Съезд политической силы будет происходить в два этапа – первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.



Лидеры партии хотели провести публичные праймериз – то есть дать возможность избирателям проголосовать за кандидатов в списки. И через временную ограниченность избирательной кампании будут идти другим путем – кандидатам выставят определенные критерии.

Календарь внеочередных выборов в парламент