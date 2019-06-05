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      "Слуга народу" йде у парламент: як у партії готуються до виборів

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      В Україні вже давно стало звичним, що партії створюють під конкретного лідера й буквально напередодні виборів. Часто такі організації не доживають навіть до кінця каденції в парламенті. Чи відрізняється "Слуга народу" чимось від своїх попередників і які плани у її лідерів – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Що відомо про партію

      "Слугу народу" називають партією з двох людей – голови Дмитра Разумкова й керівника передвиборчого штабу Олександра Корнієнка. Звісно, це суттєве применшення: на останньому з'їзді партії було 50 делегатів, отже й членів має бути не менше.

      Читайте також: Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає

      Проте навіть це для партії з рейтингом понад 40% – занадто мало. Адже лише у передвиборчий список їм треба понад 200 людей.

      Корнієнко та Разумков
      Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков

      Традиційну партійну структуру з мережею регіональних осередків у президентській партії вважають застарілою й неефективною. Натомість називають себе "інтернет-партією". 

      Як долучитися до політсили

      29 травня запрацював сайт партії. За перші чотири дні через нього про своє бажання стати членом "Слуги народу" заявили понад 30 тисяч осіб. Щоправда, на сайті є тільки дві кнопки: "приєднатись" та "зареєструватись". Ніяких інших можливостей він не дає.


      Сайт партії "Слуга народу"

      Немає й інформації про партію, номерів телефону чи хоча б посилання на соцмережі, де можна було б прочитати новини. Telegram-бот також відповідає не дуже інформативно. 

      Виглядає на те, що за допомогою сучасних інформаційних технологій іменем Володимира Зеленського в Раду зайде величезна та різношерстна фракція.

      Досвід у європейській політиці

      "Слугу народу" можна авансом критикувати, вважати недостатньо фундаментальною й такою, що надовго не затримається в політиці. Проте європейський досвід говорить про зворотне.

      Наприклад, схожий шлях пройшла австрійська партія NEOS. Створена лише у 2012 році вже за рік вона пройшла до австрійського парламенту. А за два – потрапила й у Європарламент. Така модель може спрацювати й в Україні.

      Маттіас Штрольц
      Лідер австрійської партії Маттіас Штрольц

      Політолог Олександр Солонтай переконаний: якщо партія має намір використати для комунікації інтернет-засоби, різку популярність для набору людей, виробити програму й відсіяти тих, хто не підходить для неї, то в майбутньому ця політсила може залишитися жити. 

      На що розраховують у "Слузі народу"

      Разом з тим, доки партія Володимира Зеленського буде перетворюватися на потужну політсилу, вона буде залишатися вагомим інструментом впливу в руках нової влади.

      Зараз на Банковій розраховують на те, що їм вдасться завести в Раду понад 200 депутатів, сформувати власну більшість й призначити свій Кабмін. В штабі не приховують, що саме це і є їх метою.

      Які партії проходять у Раду
      Які партії мають шанс потрапити у парламент

      Керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що у їх команді зараз 600-700 тисяч осіб. Її ядром є "Зе-команда", волонтери та прихильники політсили. 

      Звичайно, дуже складно узурпувати владу, коли в тебе така велика й демократична історія. Наша команда й наші виборці не дадуть нам робити кроки, які будуть для них шкідливі,
      – запевнив він.

      Цього тижня в "Слузі народу" повним ходом готуються до передвиборчого з'їзду. Його проведуть в суботу, 8 червня. У метушні підготовки лідери політсили не знаходять часу на журналістів.

      Наштовхуючи на думку про те, що щирі наміри й великі амбіції "Зе-команди" можуть розбитися об нестачу ресурсів і компетенцій. 

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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