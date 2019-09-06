Как в "Слуге народа" принимают решения и влияет ли Зеленский

Чтобы договориться, какое решение принимать в Верховной Раде, фракция партии "Слуга народа" разделена на еще 15 минифракций. Каждая из них решает вопрос локально, а затем результаты решений минифракций суммируются и получается определенная общая позиция.

"У нас есть 15 минифракций. У них есть заместители – это мои заместители председателя фракции. Мы фактически 2 раза в месяц решили собираться вот этим большим количеством людей. Но эффективность таких сборов достаточно мала", – рассказал в эфире интернет-трансляции программы "Право на власть" председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Но когда есть 15-17 человек, и если нам надо принять решение внутрифракционное, то сначала принимают решение в минифракции. Если 70% людей – за, 30% – против, то мы решаем, что все будут за. Все принимают позицию большинства. Затем мы считаем количество из этих субфракций и имеем положительное или отрицательное решение. Если нет 70% на 30%, то в этой группе продолжается дискуссия, пока они не дойдут какому-то выводу, когда становится 70% на 30%,

– пояснил Арахамия.

На вопрос о том, влияет ли как-то на фракцию Президент Украины Владимир Зеленский, нардеп ответил, что сейчас фракция принимает решения в парламенте единогласно, ведь законопроекты, за которые голосуют, подавал именно глава государства.

"У нас очень высокий уровень доверия к президенту, даже больше, чем у населения. У населения – 73%, у нас – почти 100%. Когда это начнет работать чуть позже, тогда будут возможны какие-то другие обстоятельства", – пояснил председатель фракции "Слуга народа".

А еще Арахамия признался, что чтобы управлять такой огромной парламентской фракцией, он читает специальную литературу.

"Читаю книгу. Называется "Управление большими группами людей". Там есть некоторые очень дельные советы", – сказал народный избранник.

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