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      Як у "Слузі народу" ухвалюють рішення і чи впливає Зеленський

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      Давід Арахамія розповів про роботу фракції "Слуги народу"
      Давід Арахамія розповів про роботу фракції "Слуги народу" / Кадр з відео

      Щоб домовитися, яке рішення ухвалювати у Верховній Раді, фракція партії "Слуга народу" розділена на ще 15 мініфракцій. Кожна з них вирішує питання локально, а після цього результати рішень мініфракцій сумуються і виходить певна спільна позиція.

      "У нас є 15 мініфракцій. В них є заступники – це мої заступники голови фракції. Ми фактично 2 рази на місяць вирішили збиратися ось цією великою кількістю людей. Але ефективність таких зборів досить мала", – розповів в ефірі інтернет-трансляції програми "Право на владу" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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      Але, коли є 15-17 людей, і якщо нам треба прийняти рішення внутрішньофракційно, то спершу приймають рішення в мініфракції. Якщо 70% людей – за, 30% – проти, то ми вирішуємо, що всі будуть за. Всі приймають позицію більшості. Потім ми рахуємо кількість із цих субфракцій і маємо позитивне чи негативне рішення. Якщо немає 70% на 30%, то в цій групі триває дискусія, допоки вони не дійдуть якогось висновку, коли стає 70% на 30%,
      – пояснив Арахамія.

      На запитання про те, чи впливає якось на фракцію Президент України Володимир Зеленський, нардеп відповів, що зараз фракція приймає рішення в парламенті одноголосно, адже законопроєкти, за які голосують, подавав саме глава держави.

      "У нас дуже великий рівень довіри до президента, навіть більший, ніж у населення. У населення – 73%, у нас – майже 100%. Коли це почне працювати трохи пізніше, тоді будуть можливі якісь інші обставини", – пояснив голова фракції "Слуга народу".

      А ще Арахамія зізнався, що аби керувати такою величезною парламентською фракцією, він читає спеціальну літературу.

      "Читаю книжку. Називається "Керування великими групами людей". Там є деякі дуже слушні поради", – сказав народний обранець.

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      Слуга народу фракція Верховна Рада місця в сесійній залі

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      Теги: Новини України Спорт Теніс Новини політики Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія Володимир Зеленський Законодавство
      Джерело: 24 канал
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