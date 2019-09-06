Як у "Слузі народу" ухвалюють рішення і чи впливає Зеленський

Щоб домовитися, яке рішення ухвалювати у Верховній Раді, фракція партії "Слуга народу" розділена на ще 15 мініфракцій. Кожна з них вирішує питання локально, а після цього результати рішень мініфракцій сумуються і виходить певна спільна позиція.

"У нас є 15 мініфракцій. В них є заступники – це мої заступники голови фракції. Ми фактично 2 рази на місяць вирішили збиратися ось цією великою кількістю людей. Але ефективність таких зборів досить мала", – розповів в ефірі інтернет-трансляції програми "Право на владу" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Але, коли є 15-17 людей, і якщо нам треба прийняти рішення внутрішньофракційно, то спершу приймають рішення в мініфракції. Якщо 70% людей – за, 30% – проти, то ми вирішуємо, що всі будуть за. Всі приймають позицію більшості. Потім ми рахуємо кількість із цих субфракцій і маємо позитивне чи негативне рішення. Якщо немає 70% на 30%, то в цій групі триває дискусія, допоки вони не дійдуть якогось висновку, коли стає 70% на 30%,

– пояснив Арахамія.

На запитання про те, чи впливає якось на фракцію Президент України Володимир Зеленський, нардеп відповів, що зараз фракція приймає рішення в парламенті одноголосно, адже законопроєкти, за які голосують, подавав саме глава держави.

"У нас дуже великий рівень довіри до президента, навіть більший, ніж у населення. У населення – 73%, у нас – майже 100%. Коли це почне працювати трохи пізніше, тоді будуть можливі якісь інші обставини", – пояснив голова фракції "Слуга народу".

А ще Арахамія зізнався, що аби керувати такою величезною парламентською фракцією, він читає спеціальну літературу.

"Читаю книжку. Називається "Керування великими групами людей". Там є деякі дуже слушні поради", – сказав народний обранець.

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