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      Чи підуть законопроєкти Зеленського до Венеціанської комісії: відповідь Разумкова

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      Разумков згоден направити до Венеціанської комісії ініціативи Зеленського по внесенню змін до Конституції
      Разумков згоден направити до Венеціанської комісії ініціативи Зеленського по внесенню змін до Конституції / Getty Images

      Ініційовані президентом України про внесення змін до Конституції України можуть направити в Європейську комісію за демократію через право.

      Оцінка Конституційного Суду та Венеціанської комісії "одна одній не заважає", про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1". 

      Це цікаво: Разумков пояснив, чому Рада голосувала за проєкт Порошенка про недоторканність

      Таку процедуру Разумков вважає "нормальною практикою" і "не бачить в цьому проблеми".

      І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок,
      – сказав він.

      Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати уявити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

      Які законопроєкти нардепи 3 вересня передали Конституційному Суду:

      • скасування адвокатської монополії – тут
      • можливість для президента призначати керівників НАБУ та САП – тут.
      • звільнення нардепів за кнопкодавство та прогули – тут
      • скорочення кількості нардепів та пропорційну виборчу систему – тут
      • можливість для народу подавати законопроєкти до Ради – тут
      • збільшення кількості омбудсменів – тут
      • створення допоміжних органів у межах коштів держбюджету – тут.

      Народні депутати мають право розглядати законопроєкти виключно після висновку Конституційного Суду – туди вони їдуть за підписом голови Ради. На це КС має 2 місяці. У президента сподіваються, що Рада зможе схвалити ці законопроєкти повністю на наступній сесії – вона розпочнеться першого вівторка лютого 2020 року.

      Що таке Венеціанська комісія?Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков
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