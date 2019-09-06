Чи підуть законопроєкти Зеленського до Венеціанської комісії: відповідь Разумкова
Ініційовані президентом України про внесення змін до Конституції України можуть направити в Європейську комісію за демократію через право.
Оцінка Конституційного Суду та Венеціанської комісії "одна одній не заважає", про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1".
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Таку процедуру Разумков вважає "нормальною практикою" і "не бачить в цьому проблеми".
І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок,
– сказав він.
Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати уявити їх на експертизу до Венеціанської комісії.
Які законопроєкти нардепи 3 вересня передали Конституційному Суду:
- скасування адвокатської монополії – тут
- можливість для президента призначати керівників НАБУ та САП – тут.
- звільнення нардепів за кнопкодавство та прогули – тут
- скорочення кількості нардепів та пропорційну виборчу систему – тут
- можливість для народу подавати законопроєкти до Ради – тут
- збільшення кількості омбудсменів – тут
- створення допоміжних органів у межах коштів держбюджету – тут.
Народні депутати мають право розглядати законопроєкти виключно після висновку Конституційного Суду – туди вони їдуть за підписом голови Ради. На це КС має 2 місяці. У президента сподіваються, що Рада зможе схвалити ці законопроєкти повністю на наступній сесії – вона розпочнеться першого вівторка лютого 2020 року.
Що таке Венеціанська комісія?Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.