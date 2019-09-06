Чи підуть законопроєкти Зеленського до Венеціанської комісії: відповідь Разумкова

Ініційовані президентом України про внесення змін до Конституції України можуть направити в Європейську комісію за демократію через право.

Оцінка Конституційного Суду та Венеціанської комісії "одна одній не заважає", про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1".

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Таку процедуру Разумков вважає "нормальною практикою" і "не бачить в цьому проблеми".

І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок,

– сказав він.

Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати уявити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

Які законопроєкти нардепи 3 вересня передали Конституційному Суду:

скасування адвокатської монополії – тут

можливість для президента призначати керівників НАБУ та САП – тут.

звільнення нардепів за кнопкодавство та прогули – тут

скорочення кількості нардепів та пропорційну виборчу систему – тут

можливість для народу подавати законопроєкти до Ради – тут

збільшення кількості омбудсменів – тут

створення допоміжних органів у межах коштів держбюджету – тут.

Народні депутати мають право розглядати законопроєкти виключно після висновку Конституційного Суду – туди вони їдуть за підписом голови Ради. На це КС має 2 місяці. У президента сподіваються, що Рада зможе схвалити ці законопроєкти повністю на наступній сесії – вона розпочнеться першого вівторка лютого 2020 року.

Що таке Венеціанська комісія?Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.