Пойдут ли законопроекты Зеленского в Венецианскую комиссию: ответ Разумкова

Инициированные президентом Украины законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины могут направить в Европейскую комиссию за демократию через право.

Оценка Конституционного Суда и Венецианской комиссии "друг другу не мешает", об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1".

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Такую процедуру Разумков считает "нормальной практикой" и "не видит в этом проблемы".

И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссию, чтобы она дала свое заключение,

– сказал он.

Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, представленные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу Венецианской комиссии.

Какие законопроекты нардепы 3 сентября передали Конституционному Суду:

отмена адвокатской монополии – здесь

возможность для президента назначать руководителей НАБУ и САП – здесь

увольнять нардепов за кнопкодавство и прогулы – здесь

сокращение количества нардепов и пропорциональная избирательная система – здесь

возможность для народа подавать законопроекты в Раду – здесь

увеличение количества омбудсменов – здесь

создание вспомогательных органов в пределах средств госбюджета – здесь.

Народные депутаты имеют право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного Суда – туда они едут за подписью председателя Совета. На это КС имеет 2 месяца. У президента надеются, что Рада сможет принять эти законопроекты на следующей сессии – она начнется в первый вторник февраля 2020 года.

Что такое Венецианская комиссия?Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.