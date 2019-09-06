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      Пойдут ли законопроекты Зеленского в Венецианскую комиссию: ответ Разумкова

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      Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию
      Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию / Getty Images

      Инициированные президентом Украины законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины могут направить в Европейскую комиссию за демократию через право.

      Оценка Конституционного Суда и Венецианской комиссии "друг другу не мешает", об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1".

      Это интересно: Разумков объяснил, почему Рада голосовала за проект Порошенко о неприкосновенности

      Такую процедуру Разумков считает "нормальной практикой" и "не видит в этом проблемы".

      И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссию, чтобы она дала свое заключение,
      – сказал он.

      Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, представленные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу Венецианской комиссии.

      Какие законопроекты нардепы 3 сентября передали Конституционному Суду:

      • отмена адвокатской монополии – здесь
      • возможность для президента назначать руководителей НАБУ и САП – здесь
      • увольнять нардепов за кнопкодавство и прогулы – здесь
      • сокращение количества нардепов и пропорциональная избирательная система – здесь
      • возможность для народа подавать законопроекты в Раду – здесь
      • увеличение количества омбудсменов – здесь
      • создание вспомогательных органов в пределах средств госбюджета – здесь.

      Народные депутаты имеют право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного Суда – туда они едут за подписью председателя Совета. На это КС имеет 2 месяца. У президента надеются, что Рада сможет принять эти законопроекты на следующей сессии – она начнется в первый вторник февраля 2020 года.

      Что такое Венецианская комиссия?Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Верховная Рада Законодательство Президент Украины
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