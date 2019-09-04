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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Разумков объяснил, почему Рада голосовала за проект Порошенко о неприкосновенности

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      Разумкова: если бы Рада голосовала за новый проект о неприкосновенности, это продолжалось бы больше года
      Разумкова: если бы Рада голосовала за новый проект о неприкосновенности, это продолжалось бы больше года / 24 канал

      Верховная Рада приняла во втором чтении снятие депутатской неприкосновенности. Соответствующий законопроект еще в 2017 году зарегистрировал пятый президент Петр Порошенко. Действующий председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил это тем, что принятие другого аналогичного проекта заняло бы гораздо больше времени.

      Если бы Верховная Рада пошла другим путем, это заняло бы год, а то и больше, пояснил Разумков во время своего брифинга после заседания парламента 3 сентября.

      Важно: Заседание Рады 3 сентября выдалось достаточно плодотворным: список принятых инициатив

      Он убежден, что в таком случае гораздо важнее не то, кто является автором закона, кто его написал и подал, а более важно, кто его принял.

      Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием, и мы приложили максимум усилий, чтобы сделать это быстро,
      - отметил Дмитрий Разумков.

      Какие еще инициативы Рада приняла на заседании 3 сентября?

      В течение пленарного заседания 3 сентября Верховная Рада, кроме снятия неприкосновенности, отправила еще 7 законопроектов на рассмотрение в Конституционный суд:

      blog_ava
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      3 сентября
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Снятие неприкосновенности Законодательство Петр Порошенко Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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