Разумков пояснив, чому Рада голосувала за проєкт Порошенка про недоторканність
Верховна Рада ухвалила у другому читанні зняття депутатської недоторканності. Відповідний законопроєкт ще у 2017 році зареєстрував п'ятий президент Петро Порошенко. Чинний голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив це тим, що ухвалення іншого аналогічного проєкту зайняло б значно більше часу.
Якщо б Верховна Рада пішла іншим шляхом, це зайняло б рік, а то й більше, пояснив Разумков під час свого брифінгу після засідання парламенту 3 вересня.
Важливо: Засідання Ради 3 вересня видалося доволі плідним: перелік ухвалених ініціатив
Він переконаний, що у такому випадку значно важливішим є не те, хто є автором закону, хто його написав і подав, а більш принципово, хто його ухвалив.
Нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією, і ми доклали максимум зусиль, щоб зробити це швидко,
– наголосив Дмитро Разумков.
Які ще ініціативи Рада ухвалила на засіданні 3 вересня?
Протягом пленарного засідання 3 вересня, Верховна Рада, крім зняття недоторканності, відправила ще 7 законопроєктів на розгляд до Конституційного суду:
- скасування адвокатської монополії;
- розширення повноважень президента в утворенні незалежних регуляторних органів;
- право народу на законодавчу ініціативу;
- додаткові підстави для припинення повноважень народного депутата;
- можливість Ради створювати допоміжні органи для забезпечення власної діяльності;
- зменшення кількості депутатів до 300 та закріплення пропорційної виборчої системи;
- збільшення кількості уповноважених з прав людини.