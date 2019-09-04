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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Разумков пояснив, чому Рада голосувала за проєкт Порошенка про недоторканність

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      Разумков: якщо б Рада голосувала за новий проєкт про недоторканність, це тривало б більше ніж рік
      Разумков: якщо б Рада голосувала за новий проєкт про недоторканність, це тривало б більше ніж рік / 24 канал

      Верховна Рада ухвалила у другому читанні зняття депутатської недоторканності. Відповідний законопроєкт ще у 2017 році зареєстрував п'ятий президент Петро Порошенко. Чинний голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив це тим, що ухвалення іншого аналогічного проєкту зайняло б значно більше часу.

      Якщо б Верховна Рада пішла іншим шляхом, це зайняло б рік, а то й більше, пояснив Разумков під час свого брифінгу після засідання парламенту 3 вересня.

      Важливо: Засідання Ради 3 вересня видалося доволі плідним: перелік ухвалених ініціатив

      Він переконаний, що у такому випадку значно важливішим є не те, хто є автором закону, хто його написав і подав, а більш принципово, хто його ухвалив.

      Нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією, і ми доклали максимум зусиль, щоб зробити це швидко,
      – наголосив Дмитро Разумков.

      Які ще ініціативи Рада ухвалила на засіданні 3 вересня?

      Протягом пленарного засідання 3 вересня, Верховна Рада, крім зняття недоторканності, відправила ще 7 законопроєктів на розгляд до Конституційного суду:

      blog_ava
      Скасування депутатської недоторканності: законопроєкт направили на підпис Зеленському
      3 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Петро Порошенко Верховна Рада Законодавство Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
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