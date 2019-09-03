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      Рада хоче створювати допоміжні органи в межах коштів Держбюджету

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      Депутати ВР 9 скликання
      Депутати ВР 9 скликання / 24 канал

      Народні депутати внесли до порядку денного проєкт до закону, який дозволить Верховній Раді створювати допоміжні органи у межах коштів Державного бюджету.

      За передачу законопроєкту на розгляд Конституційного Суду проголосували 264 депутатів, проти – 23, утримались – 35, не голосували – 42. Подання на розгляд Ради вніс президент Володимир Зеленський. Він позначив його як невідкладний.

      До речі: Імпічмент президента: Стефанчук розповів, коли у Раду внесуть проєкт закону

      Законопроєкт передбачає, що Верховна Рада зможе створювати допоміжні органи для забезпечення своєї діяльності. Йдеться про створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. Раніше у ВР таких повноважень не було.

      Тепер відповідний законопроєкт має перевірити Конституційний Суд. Якщо висновок КС буде позитивним, то проєкт внесуть на перше читання. Для прийняття рішення необідно щонайменше 300 голосів.

      Під час засідання 3 вересня Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Підтримали таку інціативу 373 депутати, 0 парламентарів були проти, утрималися 3 особи та не голосували 28 народних обранців.

      Зверніть увагу: Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою втілить незабаром у життя

      Окрім того, нардепи голосували за направлення до Конституційного суду низки законопроєктів про внесення змін до Основного закону, ініційованих Зеленським. Наприклад щодо скасування адвокатської монополії та законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів.

      розміщення нардепів у верховній раді
      Розміщення народних депутатів у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Конституція Гроші Конституційний суд Бюджет
      Джерело: 24 канал
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