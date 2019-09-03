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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Рада хочет создавать вспомогательные органы в рамках средств Госбюджета

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      Депутаты ВР 9 созыва
      Депутаты ВР 9 созыва / 24 канал

      Народные депутаты внесли в повестку дня проект закона, который позволит Верховной Раде создавать вспомогательные органы в пределах средств Государственного бюджета.

      За передачу законопроекта на рассмотрение Конституционного Суда проголосовали 264 депутатов, против – 23, воздержались – 35, не голосовали – 42. Представление на рассмотрение Рады внес президент Владимир Зеленский. Он обозначил его как неотложный.

      Кстати: Импичмент президента: Стефанчук рассказал, когда в Раду внесут проект закона

      Законопроект предусматривает, что Верховная Рада сможет создавать вспомогательные органы для обеспечения своей деятельности. Речь идет о создании консультативных, совещательных и других вспомогательных органов. Ранее у ВР таких полномочий не было.

      Теперь соответствующий законопроект должен проверить Конституционный Суд. Если заключение КС будет положительным, то проект внесут на первое чтение. Для принятия решения необходимо минимум 300 голосов.

      Во время заседания 3 сентября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Поддержали такую инциативу 373 депутата, 0 парламентариев были против, воздержались 3 человека и не голосовали 28 народных избранников.

      Обратите внимание: Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь

      Кроме того, нардепы голосовали за направление в Конституционный суд ряда законопроектов о внесении изменений в Основной закон, инициированных Зеленским. Например об отмене адвокатской монополии и законопроекта, расширяющего полномочия президента в образовании независимых регуляторных органов.

      розміщення нардепів у верховній раді
      Размещение народных депутатов в Верховной Раде / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституция Конституционный суд Верховная Рада Законодательство Деньги Бюджет
      Источник: 24 канал
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