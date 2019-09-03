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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Семь законопроектов Зеленского: в Раде озвучили сроки рассмотрения в КСУ

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      В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского
      В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского / Официальная страница Президента Украины

      Народные депутаты имеют право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного суда – туда они едут за подписью главы Рады.

      Конституционный суд в то же время имеет на оценку 2 месяца, об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский во время брифинга 3 сентября.

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      "После того как Конституционный суд рассмотрит все законопроекты и даст заключение об их соответствии требованиям статей 156-157 Конституции Украины, Верховная рада сможет их предварительно одобрить большинством", – пояснил он.

      Вениславский надеется, что принятие этих законов за основу состоится уже на этой сессии ВР.

      Мы надеемся, что это произойдет на этой, очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосует более 300 народных депутатов,
      – добавил он.

      Какие законопроекты нардепы 3 сентября передали Конституционному Суду:

      • отмена адвокатской монополии – здесь
      • возможность для президента назначать руководителей НАБУ и САП – здесь
      • увольнение нардепов за кнопкодавство и прогулы – здесь
      • сокращение количества нардепов и пропорциональная избирательная система – здесь
      • возможность для народа подавать законопроекты в Раду – здесь
      • увеличение количества омбудсменов – здесь
      • создание вспомогательных органов в пределах средств госбюджета – здесь

      Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности во втором чтении и в целом. За снятие неприкосновенности отдали свой голос 373 депутата. Законопроект уже успел подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд Верховная Рада Снятие неприкосновенности Законодательство
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