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      Сім законопроєктів Зеленського: у Раді озвучили терміни розгляду в КСУ

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      У Раді назвали терміни розгляду в КСУ семи законів Зеленського
      У Раді назвали терміни розгляду в КСУ семи законів Зеленського / Офіційна сторінка Президента України

      Народні депутати мають право розглядати законопроєкти виключно після висновку Конституційного суду – туди вони їдуть за підписом голови Ради.

      Конституційний суд натомість має на оцінку 2 місяці, на цьому наголосив представник президента у КСУ Федір Веніславський під час брифінгу 3 вересня.

      Варто знати: Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись

      "Після того як Конституційний суд розгляне всі законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156-157 Конституції України, Верховна рада зможе їх попередньо схвалити більшістю", – пояснив він.

      Веніславськи сподівається, що ухвалення цих законів за основу відбудеться уже на цій сесії ВР.

      Ми сподіваємось, що це відбудеться на цій, черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, Верховна рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує більше 300 народних депутатів,
      – додав він.

      Які законопроекти нардепи 3 вересня передали Конституційному Суду:

      • скасування адвокатської монополії – тут
      • можливість для президента призначати керівників НАБУ та САП – тут.
      • звільнення нардепів за кнопкодавство та прогули – тут
      • скорочення кількості нардепів та пропорційну виборчу систему – тут
      • можливість для народу подавати законопроєкти до Ради – тут
      • збільшення кількості омбудсменів – тут
      • створення допоміжних органів у межах коштів держбюджету – тут.

      Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності у другому читанні та в цілому. За зняття недоторканності віддали свій голос 373 депутати. Законопроєкт вже встиг підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Зняття недоторканності Конституційний суд
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