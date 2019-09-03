Сім законопроєктів Зеленського: у Раді озвучили терміни розгляду в КСУ

Народні депутати мають право розглядати законопроєкти виключно після висновку Конституційного суду – туди вони їдуть за підписом голови Ради.

Конституційний суд натомість має на оцінку 2 місяці, на цьому наголосив представник президента у КСУ Федір Веніславський під час брифінгу 3 вересня.

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"Після того як Конституційний суд розгляне всі законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156-157 Конституції України, Верховна рада зможе їх попередньо схвалити більшістю", – пояснив він.

Веніславськи сподівається, що ухвалення цих законів за основу відбудеться уже на цій сесії ВР.

Ми сподіваємось, що це відбудеться на цій, черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, Верховна рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує більше 300 народних депутатів,

– додав він.

Які законопроекти нардепи 3 вересня передали Конституційному Суду:

скасування адвокатської монополії – тут

можливість для президента призначати керівників НАБУ та САП – тут.

звільнення нардепів за кнопкодавство та прогули – тут

скорочення кількості нардепів та пропорційну виборчу систему – тут

можливість для народу подавати законопроєкти до Ради – тут

збільшення кількості омбудсменів – тут

створення допоміжних органів у межах коштів держбюджету – тут.

Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності у другому читанні та в цілому. За зняття недоторканності віддали свій голос 373 депутати. Законопроєкт вже встиг підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.