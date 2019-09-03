Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности еще могут признать неконституционным. Для этого у Конституционного суда есть три основания.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил эксперт Центра политико-правовых реформ по конституционному праву Богдан Бондаренко.

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Нардепы Верховной Рады ІХ созыва 373 голосами поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Не голосовали за законопроект только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и внефракционный Андрей Деркач, воздержались трое депутатов из "Европейской Солидарности".

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Более того, после голосования представители ОПЗЖ заявили, что намерены инициировать обращение в Конституционный Суд Украины для отмены принятого парламентом закона.

Какие есть основания для обжалования?

Как пояснил 24 каналу Бондаренко, сейчас можно назвать три теоретические основания для обжалования.

Первая причина связана с самым сложным и важнейшим вопросом – можно ли было перерегистрировать законопроект пятого президента Петра Порошенко №7203. Регламент предусматривает, что если законопроект о внесении изменений в Конституцию получил положительное заключение КСУ, но не был рассмотрен, он переносится на следующую Верховную Раду. Вопрос в том, был ли он рассмотрен или нет.

После того, как заключение КСУ осенью 2018 года вернулось в парламент, депутаты не одобрили законопроект в первом чтении, но направили его в комитет. Комитет что-то досматривал, они что-то дорабатывали, смотрели, думали. Учитывая это, можно ли считать это голосование за постановление возвращения в комитет на доработку рассмотрением законопроекта – это вопрос,

– объяснил экспрет.

По его словам, если документ считать нерассмотренным, то считается, что нерассмотренный законопроект можно было перерегистрировать. Если считать его рассмотренным, то его нельзя было перерегистрировать и голосовать.

Второе основание – голосования за законопроект о внесении изменений в Конституцию должны проходить только на очередных сессиях. "Решение КСУ от 2016 года об этом конкретно говорит. При этом оно обращает внимание не столько на то, что сессии должны быть очередные, сколько на то, чтобы они не были внеочередные", – отметил эксперт Центра политико-правовых реформ.

По действующему законодательству очередные сессии – это те, которые открываются в первый вторник февраля и первый вторник сентября. Регламент нам детализирует это положение и говорит, что это все правильно, кроме первой сессии.

Сессия, которая была 29 августа – это была первая сессия. Для нее исключения нет. Учитывая это, тоже есть вопросы, особенно, если учесть, для чего внедрялись такие правила об очередных сессиях. Их внедрили, чтобы не было возможности быстро проголосовать законопроект без его обсуждения. Если предварительное голосование состоялось 29 августа, а окончательное голосование – 3 сентября, то эта цель недостигнута и здесь может быть проблема,

– пояснил Бондаренко.

Третье основание, по его словам, может быть связано с тем, что заключение комитета перед окончательным голосованием было проголосовано 2 сентября, когда сессии парламента не было. А парламентские комитеты, как подчеркнул Бондаренко, не могут заседать в межсессионный период.

Как долго суд будет решать судьбу закона?

Что касается сроков рассмотрения представления, то после открытия производства КСУ будет иметь 6 месяцев для вынесения решения. "Но если КСУ просрочит этот срок – ему за это ничего не будет. Поэтому они будут рассматривать этот закон столько, сколько будут рассматривать", – сказал эксперт.

Управляющий партнер адвокатского объединения Emiraise Людмила Кабанец в свою очередь отметила, что если этот проект закона прошел соответствующее изучение в КСУ и по этому поводу есть соответствующий вывод суда, нет сомнений, что рассмотрение такого представления и принятия соответствующего решения суда не займет много времени.

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Насколько реальна отмена неприкосновенности?

Вместе с тем, член правления Института национальной политики Марина Багрова отметила 24 каналу, что, вероятнее всего, заявление депутатов от ОПЗЖ, следует рассматривать лишь как популистское.

Она напомнила, что Конституционный Суд Украины уже пришел к выводу, что рассматриваемый законопроект соответствует Основному Закону страны, значит он не отступит от своей позиции.

Багрова также напомнила, что КСУ неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов не является личной привилегией, индивидуальным правом депутата, а имеет публично-правовой характер. Неприкосновенность, как выходит из логики КСУ, направленная на обеспечение безопасности народного депутата от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и нормального функционирования парламента.

Отмена закона из-за нарушения регламента Верховной Рады при его принятии, по ее словам, также является маловероятной. "Со дня внесения данного законопроекта 19 июля 2017 прошло достаточное количество времени для того, чтобы представители всех политических сил, каждый из депутатов Верховной Рады имели возможность ознакомиться с его текстом, внести необходимые дополнения и возражения", – добавила она.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это юридическая гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента.



В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.