Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави у його телеграм-каналі.

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Росія хоче продовжувати війну в Україні

За словами Володимира Зеленського, Росія підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну. Зокрема цього тижня росіяни випустили майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів.

Україна захищається, ми стоїмо та б'ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей,

– написав президент.

Глава держави підкреслив, що Європа та світ мають бути більш захищеними від "такого зла" та водночас готовими до нього. За словами Зеленського, йдеться про спільну сильну зовнішню політику й тиск на Путіна, "який розпочав війну і тепер масштабує її світом".

Президент наголосив, що Україна разом з Європою, США та всіма партнерами здатна закінчити цю війну справедливим і надійним миром.

До словам, нещодавно, на полях Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом. За словами глави держави, лідери обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.