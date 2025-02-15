Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо завершення війни. Водночас президент Зеленський наголосив, що Україна має право вирішувати, кому бути учасником перемовин, передає 24 Канал.

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Зустріч Зеленського і Шольца

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом. За словами глави держави, лідери обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.

"Будь-які домовленості не можуть нехтувати європейськими інтересами", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що Київ цінує німецьку підтримку від початку вторгнення, особливо лідерство Берліна у зміцненні нашої ППО.

"Домовились і надалі працювати разом над зміцненням Європи", – повідомив президент.

До слова, Володимир Зеленський закликав до створення єдиних європейських збройних сил, наголошуючи на необхідності європейської самодостатності у гарантуванні власної безпеки.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт у Парижі 17 лютого для європейських лідерів. На саміті обговорять виклики, які ставить перед Європою президент США Дональд Трамп.