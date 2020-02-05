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      Депутаты хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках

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      Вятрович инициирует законопроект о запрете акустического насилия в транспорте / 24 канал

      В Раде зарегистрировали законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте. Если его согласуют, украинцы смогут ездить в тишине всеми видами общественного транспорта.

      Сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству парламента. В то же время его текст пока не обнародован.

      Читайте также: "Не понимаю вашего языка": в Киеве водитель маршрутки игнорировал русскоязычных пассажиров 

      Законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте, написал в фейсбуке нардеп Владимир Вятрович. Он является одним из инициаторов документа.

      Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине,
      – написал Вятрович.

      По его словам, людям не нужно будет доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или определенного сериала. Трансляцию музыки или фильмов на рейсах планируют разрешить только через наушники. "Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", – добавил нардеп.

       

      Что известно о языковом скандале в автобусе Луцк – Киев

      • В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке. Госпитальерка и любимая Николая Сорочука, погибшего от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе, а также ее подруга-волонтер попросили водителя выключить российский фильм. Девушки как раз возвращались с похорон.
      • Водитель отказался это сделать. Когда его начали снимать, он выбил телефон. Впоследствии согласился выключить сериал, если согласится большинство в автобусе.
      • Девушки спросили у пассажиров, принципиально ли сейчас смотреть русскоязычный продукт. Тогда на них "начала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей безразлично на каком языке и мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала".
      • В компании-перевозчике ответили, что шокированы таким поступком водителей. После чего их уволили.
      • Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая попросила выключить сериал.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство языковый вопрос Опрос 24 Новости политики
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