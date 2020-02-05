Депутаты хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках

В Раде зарегистрировали законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте. Если его согласуют, украинцы смогут ездить в тишине всеми видами общественного транспорта.

Сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству парламента. В то же время его текст пока не обнародован.

Читайте также: "Не понимаю вашего языка": в Киеве водитель маршрутки игнорировал русскоязычных пассажиров

Законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте, написал в фейсбуке нардеп Владимир Вятрович. Он является одним из инициаторов документа.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине,

– написал Вятрович.

По его словам, людям не нужно будет доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или определенного сериала. Трансляцию музыки или фильмов на рейсах планируют разрешить только через наушники. "Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", – добавил нардеп.

Что известно о языковом скандале в автобусе Луцк – Киев