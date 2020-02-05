Як в Україні боротимуться з акустичним насильством в маршрутках

Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їздити у тиші. У раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в пасажирському транспорті.

Наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву парламенту. Водночас його текст поки не оприлюднено.

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Законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті, написав у фейсбуці нардеп Володимир В'ятрович. Він є одним з ініціаторів документа.

Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші,

– написав В'ятрович.

За його словами, людям не потрібно буде доказувати водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи певного серіалу. Трансляцію музики чи фільмів на пасажирських рейсах планують дозволити лише через навушники. "Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону", – додав нардеп.

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