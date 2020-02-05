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      Як в Україні боротимуться з акустичним насильством в маршрутках

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      В'ятрович ініціює законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в транспорті / delo.ua

      Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їздити у тиші. У раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в пасажирському транспорті.

      Наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву парламенту. Водночас його текст поки не оприлюднено.

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      Законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті, написав у фейсбуці нардеп Володимир В'ятрович. Він є одним з ініціаторів документа.

      Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші,
      – написав В'ятрович.

      За його словами, людям не потрібно буде доказувати водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи певного серіалу. Трансляцію музики чи фільмів на пасажирських рейсах планують дозволити лише через навушники. "Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону", – додав нардеп. 

      Що відомо про мовний скандал в автобусі Луцьк – Київ

      • В рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою. Госпітальєрка і кохана Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі, а також її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути російський фільм. Дівчата якраз поверталися з похорону.
      • Водій відмовився це зробити. Коли його почали знімати, він вибив телефон. Згодом погодився вимкнути серіал, якщо погодиться більшість в автобусі.
      • Дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт. Тоді на них "почала кидатися якась жінка, яка казала, що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, бо їздимо на війну, на яку вона нас не посилала".
      • У компанії-перевізнику відповіли, що шоковані таким вчинком водія.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство мовне питання
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