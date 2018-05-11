Как в Украине происходит имитация и очковтирательство судебной реформы

Когда анализируешь результаты проверки судей, которую осуществляет Высшая квалификационная комиссия, то первое, что приходит в голову – это имитация. Такие ощущения возникают даже в редких случаях, когда комиссия рекомендует уволить таких судей, как Богдан Санин.

Настоящий фурор вызвала информация о том, что судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин не прошел оценки и будет уволен. Это действительно важное событие, ведь Санин уже давно стал своеобразным символом всех "судей Майдана" и своевольности их решений, и его увольнение можно назвать победой.

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Именно он 30 ноября 2013 года в 23 часа 55 минут уже после кровавого избиения "Беркутом" студентов вынес решение о запрете кому-либо собираться на Майдане и всех центральных улицах Киева с 1 декабря по 7 января. Это решение сделало нарушителями миллионы людей, которые тогда еще мирно выходили на Майдан и развязало руки "Беркуту", которые благодаря Санину получили право разгонять и задерживать активистов.

Богдан Санин

Очевидна незаконность этого решения затем была подтверждена Высшим административным судом. В сентябре 2014 года специально созданная комиссия для проверки судей рекомендовала Высшему совету юстиции уволить Санина за нарушение присяги.

Однако Высший совет юстиции решил иначе – нарушение установил, но увольнять не стал. Именно тогда Богдан Санин уверовал в полную безнаказанность, а общество поняло, что власти не намерены выполнять обещания об очистке судебной власти.

А наиболее показательным является то, что судьи Окружного административного суда Киева выбрали Санина судьей-спикером, то есть своим лицом и голосом. И он очень активно пользовался этим статусом.

Тесть Богдана Санина Владимир Григорьевич Яцуба был министром Кабинета Министров, председателем Днепропетровской облгосадминистрации, народным депутатом от "Партии регионов", Министром регионального развития в правительстве Николая Азарова.

А с 2011 года и до самой аннексии Крыма именно он возглавлял Севастопольскую администрацию. Владимир Яцуба непосредственно собирал отряды "титушок" и отправлял на Киев. Яцуба не раз публично поддерживал действия Беркута и России в Крыму. Он откровенно подыгрывал пророссийским настроениям и фактически передал власть в Севастополе в руки оккупантов. Сейчас он спокойно живет в Украине и удовлетворяется большими доходами, которые "заработал", находясь всю жизнь на государственной службе.

Кстати, семья судьи до сих пор не может порвать связи с Крымом. Жена Санина щеголяет в соцсетях своими фотографиями с отдыха в оккупированном Россией Крыму и еще и пишет иронические комментарии.

Жена Богдана Санина щеголяет фотографиями из Крыма

Все это свидетельствует, что оснований для сомнений в добропорядочности Санина было более, чем достаточно. Он должен был быть уволенным уже давно, но более четырех лет продолжал добивать доверие к судебной власти. Более того, еще 23 марта, в первый день собеседований, он излучал оптимизм и уверенность в успешном прохождении проверки в Высшей квалификационной комиссии судьи.

И имел на то все основания. Ведь именно эта комиссия под председательством Сергея Козьякова уже признала добродетельными судей Личевецкого и Мельничука, которые несмотря на очевидную незаконность оставили решение Санина без изменений.

Реальной очистки не происходит. Общественный совет добродетели вышел из процесса. Поэтому Порошенко, Филатову, Козьякову нужны символические жертвы, которые убедят общество, что одиозных судей таки увольняют.

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За ширмой увольнения Санина индульгенцию уже получили такие судьи Майдана как, например, председатель Оболонского суда Вячеслав Девятко, председатель Днепровского суда Неля Ластовка, заместитель председателя Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов, как и его шеф известный Павел Вовк и сотни других судей.

В тот самый день, что и Санин собеседование проходил судья этого же суда Виктор Данилишин. Именно он уже с 22 ноября запретил установки на Майдане любых палаток. То есть фактически сделал то же, что и Санин, но первым. Уже после Майдана его решение помогло в. о. прокурора Киева Валендюку избежать люстрации. А еще он очень специфически общается со сторонами в процессе и обещает "привить любовь к правосудию".

Другие судьи Майдана Марфина и Саадулаев уже успешно прошли оценки и должны быть рекомендованы на назначение судьями пожизненно. В целом Комиссия провела проверку почти 700 судей. Только 17 или 2,4% рекомендовано уволить.

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Все это свидетельствует, что единичные увольнения даже действительно одиозных судей имеет целью не реальное очищение, а его имитацию. Поэтому мы продолжаем настаивать, что процесс оценки нужно остановить и восстановить его только после установления условий, которые приведут к реальной очистке. Но для этого мы все должны внимательно следить за этим процессом и настойчиво требовать выполнения данных обещаний. Борьба за честные суды продолжается и справедливость обязательно восторжествует.