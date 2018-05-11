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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як в Україні відбувається імітація та окозамилювання судової реформи

Правосуддя по-новому 432 Читать новость на русском

Коли аналізуєш результати перевірки суддів, яке здійснює Вища кваліфікаційна комісія, то перше, що спадає на думку – це імітація. Такі відчуття виникають навіть у рідких випадках, коли комісія рекомендує звільнити таких суддів, як Богдан Санін.

Справжній фурор викликала інформація про те, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін не пройшов оцінювання та буде звільнений. Це дійсно важлива подія, адже Санін вже давно став своєрідним символом усіх "суддів Майдану" і свавільності їх рішень, і його звільнення можна назвати перемогою.

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Саме він 30 листопада 2013 року о 23 годині 55 хвилин вже після кривавого побиття "Беркутом" студентів виніс рішення про заборону будь-кому збиратись на Майдані та усіх центральних вулицях Києва з 1 грудня до 7 січня. Це рішення зробило порушниками мільйони людей, які тоді ще мирно виходили на Майдан та розв’язало руки "Беркуту", які завдяки Саніну отримали право розганяти і затримувати активістів.


Богдан Санін

Очевидна незаконність цього рішення потім була підтверджена Вищим адміністративним судом. У вересні 2014 року спеціально створена комісія для перевірки суддів рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити Саніна за порушення присяги.

Проте Вища рада юстиції вирішила інакше – порушення встановила, але звільняти не стала. Саме тоді Богдан Санін увірував у повну безкарність, а суспільство зрозуміло, що влада не має наміру виконувати обіцянки про очищення судової влади.

А найбільш показовим є те, що судді Окружного адміністративного суду Києва обрали Саніна суддею-спікером, тобто своїм обличчям та голосом. І він дуже активно користувався цим статусом.

Тесть Богдана Саніна Володимир Григорович Яцуба був міністром Кабінету Міністрів, головою Дніпропетровської облдержадміністрації, народним депутатом від "Партії регіонів", Міністром регіонального розвитку в уряді Миколи Азарова.

А з 2011 року і до самої анексії Криму саме він очолював Севастопольську адміністрацію. Володимир Яцуба безпосередньо збирав загони "тітушок" та відправляв на Київ. Яцуба не раз публічно підтримував дії беркуту та Росії у Криму. Він відверто підігравав проросійським настроям і фактично передав владу у Севастополі у руки окупантів. Зараз він спокійно живе в Україні та задовольняється чималими статками, які "заробив", перебуваючи все життя на державній службі.

До речі, родина судді досі не може порвати зв’язки із Кримом. Дружина Саніна хизується в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку в окупованому Росією Криму та ще й пише іронічні коментарі.


Дружина Богдана Саніна хизується світлинами з Криму

Все це свідчить, що підстав для сумнівів у доброчесності Саніна було більш, ніж достатньо. Він мав би бути звільненим вже давно, але понад чотири роки продовжував добивати довіру до судової влади. Більше того, ще 23 березня у перший день співбесід він випромінював оптимізм та впевненість в успішному проходженні перевірки у Вищій кваліфікаційній комісії судді.

І мав на те усі підстави. Адже саме ця комісія під головуванням Сергія Козьякова вже визнала доброчесними суддів Лічевецького та Мельничука, які попри очевидну незаконність залишили рішення Саніна без змін.

Реального очищення не відбувається. Громадська рада доброчесності вийшла з процесу. Тому Порошенку, Філатову, Козьякову потрібні символічні жертви, які переконають суспільство, що одіозних суддів таки звільняють.

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За ширмою звільнення Саніна індульгенцію вже отримали такі судді Майдану як, наприклад, голова Оболонського суду В’ячеслав Дев’ятко, голова Дніпровського суду Неля Ластовка, заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва Євген Аблов, як і його шеф відомий Павло Вовк та сотні інших суддів.

У той самий день, що і Санін співбесіду проходив суддя цього ж суду Віктор Данилишин. Саме він вже з 22 листопада заборонив встановлення на Майдані будь-яких наметів. Тобто фактично вчинив те ж, що і Санін, але першим. Вже після Майдану його рішення допомогло в. о. прокурора Києва Валендюку уникнути люстрації. А ще він дуже специфічно спілкується з сторонами у процесі та обіцяє "привити любов до правосуддя".

Інші судді Майдану Марфіна та Саадулаєв вже успішно пройшли оцінювання і мали бути рекомендовані на призначення суддями довічно. Загалом Комісія провела перевірку майже 700 суддів. Лише 17, або 2,4 % рекомендовано звільнити.

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Все це свідчить, що одиничні звільнення навіть дійсно одіозних суддів має на меті не реальне очищення, а його імітацію. Тому ми продовжуємо наполягати, що процес оцінювання потрібно зупинити і відновити його лише після встановлення умов, які призведуть до реального очищення. Але для цього ми усі повинні пильно стежити за цим процесом і наполегливо вимагати виконання даних обіцянок. Боротьба за чесні суди триває і справедливість обов’язково переможе.

Автор: Роман Маселко
Теги: Новини України Відеоблоги Судді Правосуддя по-новому Вища рада правосуддя
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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