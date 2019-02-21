Как в Украину нелегально ввозили элитные машины: разоблачили преступную схему
Через Львовскую таможню злоумышленники доставляли элитные автомобили в режиме временного ввоза или с документами якобы дипломатических представительств иностранных государств. Далее по поддельным документам и номерам продавали машины на территории Украины. С каждого нелегально ввозимого авто госбюджет недополучал минимум по полмиллиона гривен.
Все потому, что не уплачивались обязательные таможенные платежи при растаможке обычного авто, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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Преступная схема выглядела следующим образом:
- изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей;
- на таможне давали фальшивые документы, что якобы машины принадлежат дипведомствам других государств;
- в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности;
- авто с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.
Следователи ГБР разоблачили незаконный ввоз Mercedes. Из-за махинаций с документами бюджет недополучил 658 тысяч гривен.
Сколько удалось провезти автомобилей по схеме преступников – следствие устанавливает. Сейчас провели обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту проживания ее работников.
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