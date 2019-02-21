Як в Україну нелегально ввозили елітні автівки: викрили злочину схему
Через Львівську митницю зловмисники доставляли елітні автомобілі в режимі тимчасового ввезення або з документами начебто дипломатичних представництв іноземних держав. Далі за підробленими документами та номерами продавали автівки на території України. З кожного нелегально ввезеного авто держбюджет недоотримував щонайменше по півмільйона гривень.
Все тому, що не сплачувалися обов’язкові митні платежі, як при розмитненні звичайного авто, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
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Злочинна схема виглядала наступним чином:
- виготовлялися підроблені документи про митну вартість та походження автомобілів;
- на митниці давали фальшиві документи, що начебто автівки належать дипвідомствам інших держав;
- в автомайстернях номери вузлів та агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва власності;
- авто з підробленими документами та номерами продавалися на території України.
Слідчі ДБР викрили незаконне ввезення Mercedes. Через махінації з документами бюджет недоотримав 658 тисяч гривень.
Скільки вдалось провезти автівок за схемою злочинців – слідство встановлює. Наразі провели обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці та за місцем проживання її працівників.
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